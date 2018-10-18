2018-10-18T05:17:30+03:00
Общество

Дело о 38 миллионах: Приморский театр оперы и балета до сих пор не рассчитался с долгами

Подрядчики уже пять лет пытаются вернуть свои деньги
Александр ВАСИЛЬЕВ
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Театр оперы и балета сменил свой статус в 2016 году. Фото: Анастасия ЕСАУЛЕНКОТеатр оперы и балета сменил свой статус в 2016 году. Фото: Анастасия ЕСАУЛЕНКО
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Вокруг нынешней приморской «Мариинки» уже несколько лет разгораются конфликты. Задержки зарплат, уголовное дело бывшего худрука Антона Лубченко, большие долги... Большинство из этих проблем уже решены. Но - далеко не все.

Несколько организаций, когда-то работавших на благо театра, уже несколько лет пытаются получить деньги за оказанные услуги. Речь идет о миллионных суммах, которые бизнесменам никто не собирается возвращать. Театр оперы и балета в 2016 году перевоплотился в приморскую сцену Мариинского театра. Теперь он никаких долгов не имеет (финансовые проблемы прежнего учреждения - проблемы не «Мариинки»). При этом у числящегося в документах Приморского театра оперы и балета средств для оплаты нет.

О сути конфликта «Комсомолке» рассказал президент Ассоциации производителей и поставщиков продукции для театров, шоу и кино Геннадий Галицкий. Именно в его организацию обратились «кинутые» компании.

- В 2014-2015 годах члены Ассоциации ООО «Михайловский», ООО «Имэйдж.Лайт.Арт», ООО «ТИМАРТ ПРОДАКШН» стали контрагентами Приморского театра оперы и балета. Они поставляли декорации, монтировали оборудование и так далее. Например, ООО «Михайловский» под честное слово, заключив договоры с отсрочкой платежа, полностью прокредитовало театр своей работой и средствами. Компания обеспечила выпуск основного репертуара - спектаклей театра «Щелкунчик», «Корсар», «Жар-Птица», участвовала в выпуске спектакля «Лебединое озеро», - объяснил он.

Вот только оплаты за проделанную работу так и не последовало. Общая стоимость оказанных театру услуг составила 38 миллионов рублей. Из этой суммы подрядчикам выплатили только 4 миллиона, и даже эту небольшую оплату осуществили с задержкой. Дальше наступило время тишины. Никаких денег театралы больше не переводили. Бизнесмены пошли в суд с вполне законными требованиями. Ожидалось, что театр обанкротят, и таким образом погасят долг. Однако на деле все оказалось гораздо сложнее.

В 2016 году Театр оперы и балета сменил свой статус на филиал Мариинского театра. Из-за этого исполнить судебные решения в принудительном порядке оказалось невозможным. По сути, произошло следующее: приморские театралы сначала взяли свое имущество в долг, потом передали его другому юрлицу - Приморской сцене «Мариинки». Самого должника ликвидировали, чтобы формально-юридически прекратить долговые обязательства. При этом неоплаченное имущество (декорации, световые установки и прочее) продолжили эксплуатировать. То есть банкротить некого, денег для оплаты долга тоже ни у кого нет.

Балет «Щелкунчик» пользуется большим интересом у горожан. Фото: пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра

Балет «Щелкунчик» пользуется большим интересом у горожан. Фото: пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра

По словам одного пострадавшего лица, Максима Губарёва из владивостокской компании «Имэйдж. Лайт. Арт», сейчас добиться возвращения денег почти нереально.

- Мы арендовали театру световое оборудование и видеооборудование, заключили договор поставки на систему видеотрансляции дирижёра. Но денег за свои услуги мы так и не получили - а это более пяти миллионов рублей. После всех судов всё же появилась возможность их вернуть - продать поставленное имущество через аукционы. Однако времени со дня заключения контракта прошло уже очень много. Всё то оборудование, которое выставят на продажу, не сможет себя окупить, - отметил в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» - Владивосток» Максим.

Надо понимать, о чем идет речь: о театральном имуществе, много раз использованном. Стоимость у него - действительно копеечная.

- Как уверяют краевые чиновники, сейчас полным ходом идет работа по возврату части имущества, переданного Мариинскому театру. Это якобы позволит рассчитаться с кредиторами. Однако, по нашей оценке, ничего из этой затеи не выйдет. Специфическое театральное имущество, тем более уже бывшее в употреблении, имеет очень низкую ликвидность. Оно, по сути, никому не нужно, кроме самого театра, - объяснил Геннадий Галицкий.

По его мнению, наиболее разумным способом разрешения кризиса являеться решение о погашении долгов театра. Здесь мог бы прийти на помощь край: выделить театру субсидии из бюджета. К краевикам пострадавшие организации, к слову обращались - и не раз. Они пытались достучаться до бывшего губернатора Владимира Миклушевского, затем - до Андрея Тарасенко. Однако кроме отписок, бизнесмены ничего не видели. Теперь же они решили обратиться к новому врио – Олегу Кожемяко. Они отправили ему подробное письмо, в котором описали ситуацию и изложили свои требования.

В то же время, ООО «Михайловский» (наиболее пострадавшая организация) защищает свои права в суде. Компания подала иск против Приморского края, который рассматривается в Арбитражном суде Приморья. Возможно, сейчас ситуация сдвинется с мертвой точки.

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