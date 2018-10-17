2018-10-17T10:28:10+03:00
Общество

Деньги снова кончились: «Аэрофлот» уже не продает льготные билеты на Дальний Восток

Бюджетные субсидии уже заканчивались весной - спустя несколько дней после начала продаж, тогда потребовалось вмешательство Юрия Трутнева
Игорь СОРОКИН
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фото из архива КПфото из архива КП
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«Аэрофлот» приостановил торговлю авиабилетами по субсидируемым из бюджета тарифам. Причем это коснулось как собственных рейсов, так и рейсов «дочек» — «России» и «Авроры» — на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград.

В информационном письме, разосланном департаментом продаж «Аэрофлота», остановку продаж объясняют «полным освоением выделенных из госбюджета денег на выплату субсидий». По брони, открытой до 16 октября, оформление авиабилетов возможно до истечения установленного тарифами срока.

Продажу льготных билетов в Крым, Калининград и на Дальний Восток «Аэрофлот» открыл 29 марта. Приобрести такие билеты могли граждане России до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида. Однако уже в начале апреля льготные билеты оказались раскуплены. Круглосуточные очереди в авиакассах Владивостока сопровождались выяснением отношений и драками.

Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил кровно заинтересованным ведомствам - Минтрансу, Росавиации, Минвостокразвития и «Аэрофлоту» - разобраться. Несмотря на это, продажи возобновились лишь в середине августа.

Власти стараются минимизировать «островной синдром», чтобы Дальний Восток был доступнее, а местные жители смогли, не разоряясь, посещать центр страны и отдыхать на курортах Крыма и Кавказа, подчеркнул Трутнев. Однако меры, принятые для обеспечения субсидированными авиабилетами, явно недостаточны, заявил он.

«Ежегодное финансирование сокращается — и такое положение дел неприемлемо», — указал полпред.

В «Аэрофлоте» корреспонденту «Комсомольской правды» подтвердили факт рассылки оповещающего письма. Однако представитель авиаперевозчика напомнил, что билет по фиксированному «плоскому» тарифу в экономкласс может приобрести любой пассажир.

«Плоские» тарифы действуют на рейсах «Аэрофлота» из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении. С 2018 года программа «плоских тарифов» также функционирует и на рейсах авиакомпании «Россия» между Москвой и населенными пунктами Дальнего Востока. В 2017 году билеты по таким тарифам приобрели более 1,5 миллионов человек, сообщила авиакомпания.

В Росавиации сообщали, что в 2018 году более 446,7 тысячи пассажиров смогут воспользоваться льготными билетами по 57 направлениям по программе субсидированных воздушных перевозок на Дальний Восток. В полпредстве поясняли, что в этой программе задействовано семь отечественных авиакомпаний: «Аэрофлот — российские авиалинии», «Алроса», «Норд Стар», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «ЮТэйр» и «Якутия».

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