Юрий Трутнев: установка кнопки ГЛОНАСС станет добровольной уже через месяц

СЕГОДНЯ 14:20 2018-10-17T16:35:25+03:00

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Вопрос с отменой обязательной установки кнопки ЭРА-ГЛОНАСС проработают в ближайшие две недели. Такую задачу перед Министерством промышленности и торговли поставил полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Это поручение он вынес в ходе рабочего совещания, которое прошло во Владивостоке этим вечером. В начале встречи о необходимости такого шага заявил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко.

– Установка такой системы на новые машины выглядит логичным шагом. Но то, что сейчас ГЛОНАСС обязали ставить на подержанные, в основном «праворукие» машины – это неправильно. Будем честными, их покупает не самая обеспеченная часть населения. Такое подорожание бьет им по карману. Мне кажется, человек вправе сам решать, какими средствами безопасности пользоваться. Установки «тревожной кнопки» должна быть добровольной, – заявил он.

Полпред поддержал эту инициативу, поручив федеральным чиновникам разработать изменения в действующий технический регламент. Трутнев потребовал, чтобы уже через месяц установки «кнопки раздора» стала личным делом каждого, а не обязательным требованием.

К слову говоря, отмена обязательной установки ГЛОНАСС - одно из обещаний Олега КожемякоФото: Артём КАБАНКОВ

Еще один немаловажный вопрос, который затронули в ходе совещания, стала пресловутая угольная пыль. Эта проблема до сих пор актуальна для Находки, где ежегодно переваливаются сотни тысяч тонн угля. Полпред посетовал на недостаточность мер, которые предпринимаются чиновниками для решения экологического кризиса. На борьбу с последствиями перевалки угля выделили 1,7 миллиарда рублей, из них освоили уже 843 миллиона. Однако где-то процессы затягиваются, где-то не доводятся до конца… В общем, все как обычно. Представители Минприроды начали заверять Трутнева: с пылью все прекрасно, никаких проблем нет.

– Показатели не превышают нормы! Я уверяю вас, что с воздухом в Находке все отлично, можно безопасно там жить, дышать! - начал оправдываться представитель ведомства.

Риторика чиновника вывела Юрия Трутнева из себя. Он поручил завтра же представителям ведомства отправиться в приморский порт и посмотреть, как обстоят дела на самом деле.

– Изучите ситуацию на месте, пообщайтесь с людьми. А мы, в свою очередь, отправим туда своего человека с камерой. Он тоже поговорит с находкинцами, посмотрит, что да как. И если эти две оценки сильно разойдутся, то я буду делать соответствующие выводы, - заявил полпред президента.

Позиция чиновников по угольной пыли Трутневу не понравиласьФото: Артём КАБАНКОВ

Также на совещании обсудили вопрос авиаперелетов из Приморья. Представители «Аэрофлота» в очередной раз заверили, что «Аэрофлот» из региона никуда не денется. А в ближайшие годы самолетов, курсирующих из Приморья на запад страны, станет гораздо больше.

Примечательно, что вопрос о переносе столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток на совещании не затронули: встреча касалась более приземленных вопросов. А между тем, решаться этот вопрос будет именно при участии Юрия Трутнева. Инициатива, конечно, довольно спорная - но ее должны проработать в ближайшее время. Не исключено, что эту тему поднимут на последующих совещаниях.

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