Как поменять поликлинику при переезде?

СЕГОДНЯ 03:10 2018-10-18T09:13:27+03:00

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Сын получил СМС с приглашением на диспансеризацию. Пошел в ближайшую поликлинику, его не приняли. Сказали, что диспансеризацию можно пройти только по месту жительства. А он переехал в Находку два года назад и к врачам не обращался. Что делать?

Валентина Николаевна, г. Артем

Пройти диспансеризацию один раз в три года могут все застрахованные граждане, чей возраст в текущем году делится на три без остатка, поясняет Наталья Фёдоровна Филина, заместитель директора ГУ ТФОМС ПК по организации обязательного медицинского страхования. Но важно знать, что сделать это можно в той поликлинике, которую вы выбрали для получения первичной медико-санитарной помощи на основании заявления. Если вы давно не обращались за медицинской помощью и не знаете, к какой поликлинике прикреплены, проверить поликлинику прикрепления можно на сайте Территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края www.omspk.ru, где организован специальный раздел «Проверка полиса». После внесения номера полиса ОМС вы получите информацию о том, к какой поликлинике и с какой даты вы прикреплены, какая страховая медицинская организация выдала вам полис ОМС и защищает ваши права в системе ОМС. Эта информация будет полезна не только тем гражданам, кто подлежит диспансеризации в этом году, но и тем, кто планирует проверить свое здоровье в 2019 году. Если вы поменяли место жительства и хотите поменять поликлинику, сделайте это заблаговременно.