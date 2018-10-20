Владивосток празднует 80-летие Приморского края

СЕГОДНЯ 06:51 2018-10-20T07:39:17+03:00

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Владивосток сегодня празднует день рождения Приморского края. Дата круглая – 80 лет со дня основания, так что проходит торжество с размахом. На площади Борцов за власть Советов развернулись масштабные гуляния. Там проходят выступления творческих коллективов, проводятся мастер-классы и многое другое.

Кроме того, на площади развернулась выставка «Улицы Приморского края». Каждый муниципалитет представил на площади свой павильон, где представлены все достижения. Один из наиболее интересных павильонов оборудовала Находка. Все сведения о городе и его достижениях зашифровали в QR-коды – специальные метки со скрытой информацией.

Всю информацию о Находке зашифровали в QR-кодыФото: Софья КУЧИНА

Как их прочитать, рассказала сотрудница находкинского отдела по делам молодежи Вера Красовская.

– Нужно навести камеру телефона на какой-нибудь код – и вам откроется ссылка на интернет-портал о какой-нибудь достопримечательности Находки, или о выдающемся городском предприятии. На некоторые телефоны, впрочем, нужно установить для этого специальное приложение. Еще у нас можно посидеть в очках дополненной реальности – посмотреть в них ролик про Находку, – объяснила она.

В павильон весь день стоит большая очередь: желающих посидеть в очках дополненной реальности много. Не прошел мимо и врио губернатора Олег Кожемяко, который посетил центральную площадь.

Олег Кожемяко не смог пройти мимо высоких технологийФото: Пётр КАМУШКИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/674171" frameborder="0"></iframe> Олег Кожемяко примерил очки виртуальной реальности.

Врио губернатора прогулялся по площадиФото: Пётр КАМУШКИН

Кроме того, глава региона пообщался с творческими коллективами, выступающими на площади.

Не осталась в стороне от праздника и «Комсомолка». На площади сегодня стоит шатер нашего издания, где любой желающий может подписаться на газету.

В палатке "КП" можно приобрести книги от нашего издательского домаФото: Пётр КАМУШКИН

Кроме того, в рамках акции «Подпиши своих родителей» можно сделать подарок своим родным. И, разумеется, получить за это приятный сюрприз. Кроме того, обладатели купонов «КП» (их можно найти в пятничном номере газеты) могут приобрести в нашем шатре книжки со скидкой. Есть здесь и развлечение для детворы – огромная раскраска, которой хватит на всех.

Развлечения для детворы от "КП"Фото: Пётр КАМУШКИН