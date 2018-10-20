У зверей из владивостокского зоопарка началась новая жизнь

СЕГОДНЯ 09:43 2018-10-20T09:45:50+03:00

Медведи поначалу не очень уютно чувствовали себя в новом доме Фото: Милана СОКОЛ

Изменить размер текста: A A

Зоопарк «Садгород» в пригороде Владивостока закончил строительство масштабной площадки для животных. На создание новых просторных вольеров ушло целых два года.Теперь гости зоосада могут любоваться медведями буквально на расстоянии вытянутой руки.

Корреспондент «Комсомолки» побывал в зоологическом уголке и смог оценить нововведения. В просторные вольеры недавно переехали медведи, волки, лев, леопард, лисы и другие постояльцы «Садгорода».

Новые вольеры - очень просторные. До этого питомцы зоопарка жили в более стесненных условияхФото: Милана СОКОЛ

Пожалуй, самым необычным оказался новый дом для медведей. В зоопарке сейчас живут одна бурая медведица и четыре гималайских хищника. Егора подкинули в зоопарк ещё детёнышем; сотрудники зоопарка выкормили его из бутылочки. Марта, которой сейчас 3 года, тоже оказалась подкидышем. Машка – бывшая артистка театра зверей. Медведица глухая от рождения, но прекрасно понимает жесты и проявляет большое уважение к директору зоопарка, «слушая» его беспрекословно. Новенького медвежонка, которого не так давно приобрели в контактном зоопарке, тоже назвали Машей. Компанию гималайских медведей разбавила бурая – Груша. Именно она танцует заводные танцы, выпрашивая угощение.

Маша выходит к людямФото: Милана СОКОЛ

Посмотреть на быт обитателей вольера можно с двух площадок. Нижний ярус позволяет наблюдать за медведями через стекло в непосредственной близости – так сказать, с эффектом максимального погружения. Верхняя площадка помогает увидеть более обширную картину, и оснащена ступеньками для удобства маленьких гостей. А посмотреть есть на что: мишки любят играть друг с другом, купаться в мини-бассейне и танцевать.

Стоит отметить, что давние постояльцы зоопарка сначала с опаской отнеслись к новому жилищу. Мишки, хоть и привыкшие к вниманию публики, первые дни старались побыстрее вернуться обратно в «берлогу». Однако животные весьма быстро освоились и теперь вовсю резвятся в вольере. Новый дом гораздо просторнее прежних клеток.

Леопард Милашка на отдыхеФото: Милана СОКОЛ

Директор зоопарка «Садгород» Сергей Асновин рассказал корреспонденту «КП», что строительство вольеров затянулось из-за первоначальной ошибки архитектора.

– Мост стали возводить в болоте, при этом сваи оказались плохо закреплены, и в первую же зиму конструкцию стало корёжить. Пришлось делать дренаж, однако осушить болото до конца не удалось. Воду приходится откачивать насосами, – рассказал он.

Сергей добавил: весь проект зоопарк реализовал на собственные средства. Учреждение все-таки частное.

Двухуровневая площадка для гостейФото: Милана СОКОЛ

Сейчас руководитель зоопарка мечтает расширить живой уголок в Надеждинском районе, возле Тимофеевки. Сейчас там проживают дикие кабаны, олени, медведи, коровы, бараны, кони и уже прославившиеся в Интернете верблюды, гуляющие периодически вдоль дороги.

Сергей с супругой планирует разместить местных питомцев на 70 гектарах – так, чтобы они чувствовали себя, как на воле. Асновины хотят перевезти в этот филиал зоопарка постоянно размножающихся яков,оленей,косулей и некоторых птиц. Возможно,что изюминкой загородной экспозиции станут чёрный леопард, белая львица и полосатая гиена, которых совсем недавно приобрел зоопарк. Интересно то, что за воспитание маленькой гиены взялась собака.

Маленькую гиену воспитывает собакаФото: Милана СОКОЛ

К слову, материнские инстинкты с появлением в зооуголке новых малышей просыпаются у представителей разных видов. Так, впрошлом году кошка выкормила ежат, этой весной другая представительница кошачьих поделилась молоком с новорожденными енотами.