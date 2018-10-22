Главный единоросс Приморья выбрала корюшку и ромашки

СЕГОДНЯ 06:31 2018-10-22T08:24:17+03:00

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Ведущие прямого эфира радио «Комсомольская правда»-Приморье» представили сенатора Людмилу Талабаеву как авторитетного политика, про которого никто не переспрашивает «А кто это?». Многие в курсе, что она вновь возглавила краевое отделение «Единой России»: пока что в статусе исполняющей обязанности секретаря, но уже 3 ноября однопартийцы явно утвердят её кандидатуру на региональной конференции.

В студии «Комсомолки» Талабаева пояснила:

- Я переживала: видела, что что-то происходит. И последние выборы показали, что с моей партией не всё хорошо в Приморском крае. Наше высшее руководство партии сделало вывод о том, что нужно что-то менять, и мне сделали предложение, от которого я не могла отказаться. Считаю, и всегда считала, что с людьми надо разговаривать. А с людьми перестали общаться и делать дела. Партия «Единая Россия» - это партия реальных дел, кто бы что ни говорил. Остальные только болтают на митингах, а мы молча работаем. Когда перестали общаться с людьми и делать реальные дела, тогда и пошло что-то не так.

Конечно, в эфире поговорили не только о политике. Например, отвечая на блиц-вопросы, из вариантов «Зима или лето?» гостья выбрала лето, дорогим розам предпочла ромашки, а походу в кино или театр – тихий вечер дома вдвоём.

Когда разговор зашёл о рыбе, собеседница призналась:

- Я очень люблю корюшку – приморскую, маленькую, которая пахнет свежими огурцами. Обожаю её с детства. Такая вкусная! Мне кажется, нет вкуснее корюшки, чем наша.

На вопрос о любимом месте в Приморском крае ответила:

- Конечно, я люблю свою малую родину – Красноармейский район. Во-первых, надо помнить о том, что там ходили Дерсу Узала и Владимир Арсеньев. Кроме того, в Красноармейском районе есть река Арму: если б вы ещё половили хариуса, как я ловила! А ночью ходила, ловила тайменя на мыша – я это люблю.

При этом заслуженный работник рыбного хозяйства России Людмила Талабаева недовольна дорогами Приморья:

- Меня удивляет то, что у нас в последнее время почему-то очень плохие дороги. Были получше. Съездила в Хасанский район и в Большой Камень – просто отвратительные дороги. И Олег Николаевич Кожемяко, выступая на заседании Законодательного собрания, сказал, что очень много вещей нужно делать «Примавтодору». Я считаю, что у нас всё для этого есть – просто этим нужно заниматься.