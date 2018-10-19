2018-10-19T04:47:24+03:00
Политика

Из приморской администрации уволился ещё один хабаровчанин

Место Семёна Экшенгера пока остается вакантным
Артём КАБАНКОВ
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По неподтвержденной информации, Семен Экшенгер вернется в Хабаровск. Фото: primorsky.ruПо неподтвержденной информации, Семен Экшенгер вернется в Хабаровск. Фото: primorsky.ru
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В приморской администрации – очередные перестановки. На этот раз в отставку ушел руководитель департамента физической культуры и спорта.

Хабаровчанин Семён Экшенгер занял свой пост всего три месяца назад – в начале июля, еще в бытность врио губернатора Андрея Тарасенко. Теперь же он написал заявление по собственному желанию. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

– С сегодняшнего дня Семён Экшенгер оставил должность по собственному желанию. Он решил уйти на другое место работы. Сейчас его обязанности временно исполняет Ирина Разумова. Она занимала должность заместителя главы департамента, - пояснила в «Белом доме».

По неофициальной информации, бывший «главный по спорту» может уехать родной Хабаровский край, где он проработал большую часть своей карьеры. Кто, в конечном итоге, возглавит департамент – пока неясно.

Предшественником Экшенгера был Жан Кузнецов – он занимал этот пост целых шесть лет. Его отставка произошла во время серьезной кадровой «чистки», которую организовал бывший врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко этим летом. Тогда свои посты покинули глава департамента дорожного хозяйства Александр Швора (тоже, к слову говоря, хабаровчанин) и директор департамента информационной политики Алексей Казаков. Все это люди, оставшиеся со времен губернатора Миклушевского.

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