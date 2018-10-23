День Приморья с «Комсомолкой»: как это было

СЕГОДНЯ 03:40 2018-10-23T04:49:26+03:00

В центре Владивостока можно было подписаться на газету и оставить пожелания краю

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Владивосток с размахом отпраздновал день рождения Приморского края. Все-таки юбилей – ни много ни мало 80 лет со дня основания. На площади Борцов за власть Советов развернулись масштабные гуляния. Там проходили выступления творческих коллективов, мастер-классы и многое другое.

На сцене весь день выступали творческие коллективы со все краяФото: Софья КУЧИНА

«Комсомольская правда» не осталась в стороне от торжества. В павильоне «КП» можно было подписаться на любимую газету самому – а также подписать своих близких. Акция так и называлась: «Подпиши родителей».

В павильоне "Комсомолки" можно было подписаться на газетуФото: Пётр КАМУШКИН

Кроме того, здесь же можно было приобрести книжную продукцию издательского дома «Комсомольская правда».

Павильон "КП" - для всей семьиФото: Софья КУЧИНА

Маленьким гостям павильона тоже было чем заняться: многочисленные подарки и развлечения радовали детишек. Специально для них была выстроена интерактивная зона с гигантской раскраской в тематике праздника.

Павильон "КП" пользовался нешуточной популярностью у детворыФото: Пётр КАМУШКИН

Однако, не только детям пришлась по душе такая активность, взрослые тоже с удовольствием разукрашивали нашу поздравительную «газету», оставляли на ней пожелания и даже стихи. К концу праздника на нашей раскраске не осталось ни сантиметра свободного места, и результат коллективного творчества очень порадовал своей яркостью и позитивными надписями.