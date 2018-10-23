2018-10-23T03:25:15+03:00
Общество

После испорченной погоды в Приморье ожидаются тёплые дни и новое ухудшение

В эфире радио «Комсомольская правда» выяснилось, что на регион идут ещё два циклона
Оксана КИСЕЛЁВА
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Заморозки Владивостоку пока не грозят, а вот циклоны идут один за другимЗаморозки Владивостоку пока не грозят, а вот циклоны идут один за другимФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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После череды солнечных дней в трёх городах вещания радио «Комсомольская правда»-Приморье» сегодня, 23 октября, полили дожди. Надолго ли это – поинтересовались ведущие прямого эфира у пресс-секретаря Примгидромета Виктора Чулкова.

- Мы смотрим сегодня за окно и понимаем, что не всё так радостно, как было на прошлой неделе, - заметил в начале диалога ведущий Иван Егорхин.

- Да, - подтвердил сотрудник «Примгидромета». И на выходных было хорошо. А сейчас погода испортилась – первый раз на этой неделе. Сегодня по всему краю пройдут дожди – в том числе, во Владивостоке, Уссурийске и Находке. К тому же на побережье усилится ветер до 15-20 метров в секунду. Но это ухудшение погоды – не единственное, не последнее на этой неделе. Хотя среда-четверг ещё будут хорошими днями – солнечными и умеренно тёплыми, но к пятнице к Приморью подойдёт активный южный циклон, и погода ухудшится, вновь пройдут дожди практически по всему краю. В ночь на субботу ещё и понизится температура: где-то будет «минус», а где-то – близко к нулю. Возможно даже, пойдёт мокрый снег или дождь со снегом: не на побережье, а в континентальный районах, но, тем не менее, это приблизит зиму.

Виктор Чулков добавил, что во Владивостоке заморозков пока не ожидается, а вот к концу месяца, 30-31 октября, есть вероятность подхода ещё одного циклона. Он принесёт смешанные осадки уже по всему краю.

К концу месяца синоптики обещают приморцам снег с дождём Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

К концу месяца синоптики обещают приморцам снег с дождёмФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

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