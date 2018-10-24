2018-10-24T06:04:19+03:00
Что приморцу хорошоу

Кто первым получит отопление во Владивостоке, и открытие выставки «Гран-при по-русски»

Эфир 24 октября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Илья КУЗНЕЦОВИван ЕГОРХИН
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Кто первым получит отопление во Владивостоке, и открытие выставки «Гран-при по-русски»Кто первым получит отопление во Владивостоке, и открытие выставки «Гран-при по-русски»
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Прежде всего, обсудим новости Приморья, среди которых - поездка главы региона Олега Кожемяко на север края и завтрак в школьной столовой. А основная тема обсуждения сегодня - начало отопительного сезона во Владивостоке 25-го числа. На связи с ведущими прямого эфира будут представители мэрии, "Приморских тепловых сетей" и сайта Примпогода.

В 9:05, сразу после выпуска новостей, в студию придут фотограф, фотожурналист Василий Прудников и руководитель творческо-благотворительного проекта МТС «Поколение М» Анна Лысенко. Поводом стало открытие выставки «Гран-при по-русски» во Владивостоке.

Также полистаем в эфире свежий номер газеты "Комсомольская правда" и посмотрим, какие события произошли в этот день в разные годы.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Прямая трансляция радио Комсомольская правда Владивосток 24.10.18.

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 24.10.18

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