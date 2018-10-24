«Целый год не работал»: приморский депутат-прогульщик ушел в отставку

СЕГОДНЯ 05:25 2018-10-24T06:04:19+03:00

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Депутат приморского Законодательного собрания Валерий Кан решил сложить свои полномочия. Его заявление о добровольной отставке рассмотрели на сегодняшнем заседании.

О завершении депутатской карьеры «единоросса» говорили уже давно. Валерий Кан был злостным «прогульщиком» - за время своей работы он посетил всего 10% заседаний. В остальных случаях он то болел, то уезжал в командировки, то еще что-то. Несколько заседаний политик пропустил по неуважительным причинам – что является грубым нарушением. При этом связаться с Каном не могли даже коллеги. Как сообщал ранее депутат Дмитрий Новиков, телефоны, которые он предоставил, обычно не отвечают либо отключены.

Коммунист, зампред комитета по социальной политике Владимир Беспалов также жестко критиковал прогульщика.

— Я бы тоже хотел высказаться. Целый год наш коллега не работал. И причин, которые он называет, — три: болезни, отпуск, командировки. Коль он принадлежит к какой-то фракции, пусть фракция и разбирается, что с ним делать дальше, - заявил он на одном из предыдущих заседаний.

Вероятно, решив не доводить дело до скандала, Кан взял самоотвод. Он написал заявление о добровольном сложении полномочий. Его рассмотрели на сегодняшнем заседании Законодательного Собрания.

– В соответствии с законом, решение нужно принять не позднее чем через 30 дней. Поэтому вопрос вынесли на сегодняшнее заседание. Предлагаю проголосовать, - обратился к депутатам Дмитрий Новиков.

Решение парламентариев оказалось единодушным. За отставку Кана высказалось 30 депутатов, 1 воздержался. Останется ли политик в партии «Единая Россия», пока неизвестно.

Справка «КП»:

Валерий Кан является членом фракции «Единая Россия». Входит в состав комитета по региональной политике и законности.

Обладатель черного пояса, 4 дан; международный инструктор и член исполкома Союза тхэквондо России.

В 2004 году был избран депутатом Думы Уссурийского городского округа, а в 2008-м — Законодательного собрания Приморского края. Затем ещё дважды избирался в краевой парламент — в 2011 и 2016 годах

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