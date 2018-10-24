64 миллиона вернули, более полутора миллиардов ещё должны

СЕГОДНЯ 05:45 2018-10-24T06:04:19+03:00

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Филиалу «Приморская генерации» (АО «ДГК») в III квартале 2018 года удалось вернуть 64 миллиона рублей, которые потребители задолжали за коммунальные услуги. За этот период юристы энергокомпании совместно с судебными приставами провели 141 рейд и посетили квартиры 2 472 должников. По данным на 1 октября жители Владивостока, Артёма и Партизанска остаются должны энергопредприятию более 1,5 миллиарда рублей, а общий долг всех потребителей, включая юридических лиц, - порядка 1,9 миллиардов рублей.

В энергокомпании отмечают, что с началом отопительного сезона общая задолженность будет только расти. Энергетики обращают внимание на то, что платежи по коммунальным услугам - основная составляющая успешного прохождения осенне-зимнего периода. На эти средства выполняются ремонтные работы и закупается топливо.

Для возврата долгов юристы Приморской генерации прибегают ко всем законным мерам воздействия на злостных неплательщиков. Это арест имущества, банковских счетов, запрет выезда за границу, отключение горячего водоснабжения.

Специалисты энергокомпании понимают: ситуации, по которым потребитель не может оплатить счета, могут быть разными. Приморская генерация идет навстречу жителям края и при наличии задолженности и невозможности её единовременного погашения предлагает решить проблему с помощью договора о реструктуризации.

Заключить соглашение о реструктуризации долга можно в любом из абонентских отделов Приморской генерации. Для этого достаточно обратиться с паспортом и документом, подтверждающим право собственности на квартиру.

Владивосток:

ул. Посьетская, 40, ул. Нахимова, 1, ул. Лермонтова, 77 (пос. Трудовое), ул. Экипажная, 107 (о. Русский).

Часы приёма: понедельник-пятница с 09:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.

Центр обслуживания потребителей: Океанский проспект, 101а. Часы приёма: понедельник-пятница с 09:30 до 18:30, суббота с 10:00 до 13:00.

Артём:

ул. Амурская, 40, кабинет 10. Часы приёма: понедельник-пятница с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00

Партизанск:

ул. Щорса, 1а, каб. № 5. Часы приёма: понедельник-пятница с 08:30 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00.

Справка «КП»:

Филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» - основной производитель электрической и тепловой энергии в южном Приморье. В структуру филиала входят: Владивостокская ТЭЦ-1, Владивостокская ТЭЦ-2, объединенная котельная «Северная», Центральная пароводяная бойлерная, Артёмовская ТЭЦ и Партизанская ГРЭС.

«Приморская генерация» обсуживает 108 км тепловых сетей во Владивостоке, 119 км - в Артёме и 50 км - в Партизанске. Осуществляет сбытовую деятельность и ведёт работу по 254 000 лицевых счетов физических лиц и с 3 850 юридическими лицами во Владивостоке, Артёме и Партизанске.