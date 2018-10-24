СЕГОДНЯ 06:04 2018-10-24T06:27:38+03:00

Дом на Астафьева, 5 расселят уже в следующем году. Фото: «Терминал Астафьева»

Порт анонсировал следующий этап своей социальной программы, которая начнется уже в январе будущего года

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«Терминал Астафьева» практически полностью расселил аварийный дом в Находке, расположенный по адресу ул. Астафьева, 3. Жители соседнего дома №5 начнут получать ключи от новых квартир уже с января следующего года.

Анна Волосович при выборе нового жилья остановилась на квартире во Владивостоке. Переезд за 180 километров связан с тем, что дочь Анны – инвалид. Доступность медучреждений, безусловно, выше именно в краевом центре. «Терминал Астафьева» пошел навстречу бывшей жительнице дома №3, в кратчайшие сроки оформил все документы и приобрел желаемую жилплощадь. Вся эта процедура заняла не больше месяца.

- Я благодарна «Терминалу Астафьева» за этот подарок, для нас, можно сказать, было жизненно важно переехать именно во Владивосток. Теперь мы экономим огромное количество сил, средств и времени. А новая квартира радует своим расположением, ремонтом и уютом, - рассказывает Анна Волосович.

Дом на Астафьева, 3 долгое время пребывает в плачевном состоянии. Фото: «Терминал Астафьева»

В свой день рождения полноценное новоселье отметила и Любовь Будим, прожившая 37 лет в бараке – на сегодняшний день практически опустевшем.

- Я не могу нарадоваться. Низко кланяюсь «Терминалу Астафьева», благодаря которому мы с супругом сейчас живем в квартире со всеми удобствами, - поделилась горожанка.

Поводов для радости у нее действительно не счесть. Новая квартира вдобавок и больше по площади. Размер жилья составляет 44,5 «квадрата» - в то время как в старом бараке семья Будим ютилась на 29,6 квадратных метрах.

Жильцы довольны переездом. Фото: «Терминал Астафьева»

Сейчас «Терминал Астафьева» заканчивает сбор документов для последних семей из аварийного дома. Жильцы барака тем временем выбирают подходящее жилье и готовятся к переезду. Вслед за домом №3 порт начнет расселять «пятый» дом. Начнется это уже в январе следующего года. Жильцы этого дома также постепенно собирают необходимые документы на рассмотрение.

- Я живу в этом бараке с 1978 года, и уже тогда он был в ужасном состоянии. Каждый год обещали, что год-два - и его снесут. Мечтаем, чтобы нас быстрее уже расселили. 14 октября мы подали документы, процедура совсем несложная. Теперь ждем своей очереди в январе, будем выбирать новую квартиру. Спасибо «Терминалу Астафьева», без них ни наш дом, ни соседний никогда бы не начали расселять», - рассказала жительница дома на Астафьева, 5 Татьяна Ржевская.

Новый интерьер. Фото: «Терминал Астафьева»

Отметим, что "Терминал Астафьева" уже вложил в программу по переселению ветхого и аварийного жилья 42 миллиона рублей. Всего за 2 года на эту программу будет направлено 92 миллиона рублей.