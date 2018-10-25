Будем отбиваться шваброй: как охраняются школы Владивостока от чрезвычайных ситуаций

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-25T10:06:29+03:00

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Детский смех на переменах, потасовки учеников во дворе, вырывание двойных листочков для контрольной, ожидание звонка с урока. В школах Приморья до событий в Керчи, где 18-летий студент Владислав Росляков убил 21 человека, шла обычная жизнь. Но теперь всё разделилось на «до» и «после». Из-за страшных событий в Приморье начали тотальную проверку учебных учреждений. «Комсомольская правда» тоже решила выяснить, как смогут противостоять угрозе в городских школах и что делается, чтобы трагедии не произошло.

Боевая бабушка

Ранним утром в школу №77 бегут с рюкзаками за спиной школьники. Кто-то стоит и обсуждает «домашку» у дверей здания, кто-то уже отправился на урок, а кто-то, обнаружив интересную табличку на проходной, вчитывается в текст. Приклеенная к стеклу на скотч бумага гласит: из-за трагедии в Керчи вход в школу - строго по согласованию с администрацией или учителями. При себе обязательно иметь документ, удостоверяющий личность.

После произошедшей трагедии в Керчи в школе усилилась проверкаФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Для детей эта информация мало что значит - и заинтересовавшийся было школьник быстро потерял к объявлению интерес. Мальчишка открывает дверь и быстро забегает дальше по лестнице. Захожу в школу вслед за ним. Тут же дверь решительно входит рослый мужчина в кожаной куртке.

- Вы куда? - грозно встречает его вслед низенькая пожилая вахтерша.

- Да мне к секретарю надо, - басит незнакомец.

- При вас должны быть документы, так я вас не пропущу. Они есть у вас?

- Да, секунду. – Из кармана мужчина достаёт паспорт и его ФИО записывают в увесистый журнал.

Пожилая женщина работает в школе охранником и следит за порядком. Контроль тут строгий, мимо зоркого взгляда вахтерши мышь не проскользнет. Подхожу, представляюсь: корреспондент «Комсомольской правды», все документы при мне. Есть даже рабочее удостоверение с красной корочкой. Вахтерша сказали подняться в кабинет директора – мол, все ответы на вопросы, связанные с безопасностью, та лучше объяснит.

Наверху меня ожидала секретарша и тот самый басистый мужчина. Мне объяснили: сейчас все на уроках, и заместителя директора придётся подождать. Комнатой ожидания для меня стала учительская с удобным мягким диваном. Однако рассиживаться я не собирался. Несмотря на манящий покой диванчика, я решил пройтись по школьным коридорам. Первое, на чем у меня остановился взгляд - большая вывеска с заглавием «Внимание, терроризм».

Узнать, как себя вести во время террористической угрозы в 77-й школе можно из плакатовФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

В общем, ничего необычного: обычная памятка. Как вести себя во время угрозы, что делать при виде постороннего предмета и телефонными номерами и так далее. Пока я читал выведенные на красном строки, с первого этажа начали доноситься весёлые детские крики – то ли из спортзала, то ли с проходной. Сразу представилось, как раздается оглушающий звук взрыва, а смех малышей сменяется на страшные вопли. Что бы я, интересно, сделал бы в таком случае? Памятка подсказывает: нужно спрятаться и ждать охраны. Исчерпывающе.

Для напоминания, куда звонить в случае ЧП всегда висят телефоны служб экстренного реагированияФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Все эти невеселые мысли развеяла секретарша. Она объяснила: замдиректора не сможет подойти (по причине отъезда), остальным учителям общаться со мной запретили, и вообще, мне здесь не рады. На все вопросы руководство школы пообещало ответить позже - но на контакт оно так и не произошло.

Делать нечего: пришлось возвращаться к охранному пункту. На месте меня ждала всё та же пожилая бабушка. Решил спросить ее.

- Слушайте, а как вообще у вас охрана работает?

- У нас есть кнопка вызова, так что случись ЧП, - к нам сразу приедет ведомственная охрана.

- А быстро приедет? – спрашиваю я.

- Конечно, быстро, сразу на машине примчтся, - уверенно и бойко отвечает женщина.

- А если вот как в Керчи, надо будет за секунду что-то предпринять?

- Ну, тогда шваброй будем отбиваться, оружия у нас никакого не положено...

Главное – контакт с детьми

В школе №80 картина была примерно такой же. Мне снова повезло застать охрану за работой: высокий мужчина в форме работника ЧОП догонял светловолосую девушку. Он окликнул её и поинтересовался, куда ей надо пройти. Ситуация разрешилась быстро: на вахту подошло несколько учителей, объяснили, что девушка пришла к ним.

Наконец, охранник обратил внимание на меня. Объясняю: я корреспондент «Комсомолки» и пришёл по заданию. Смотрю, как в школах с безопасностью.

В школе №80 со школьниками провели беседы после произошедшей 17 октября трагедииФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

- У нас здесь так не делается. Если вам надо что узнать, то сначала надо это согласовать через секретариат и договориться о времени встречи, - спокойно сообщил охранник.

- Ну, так на то она и неожиданная проверка, какой смысл заранее предупреждать?

- Нет, всё же сначала нужно договориться, так я вас не пущу, - стоял на своем суровый охранник.

В конце концов, он выложил мне весь расклад. В «востмидесятой» работает всё та же система кнопки вызова – на сигнал отреагирует местный ЧОП «Охрана ДВ». На вопрос, что он сможет сделать с вооруженным человеком, охранник заявил: справится. Если что, будет защищать детей дубинкой.

С директором школы Оксаной Мингалин все-так удалось поговорить. Как выяснилось, проверок безопасности после трагедии в Керчи в школе еще не было. Не считая тех, что школа проводит самостоятельно. Однако, по её словам, главное не только организовать защиту своей школы – важны превентивные меры. Со сложными школьниками должны работать психологи.

Практически все школы Приморья оборудованы камерами наблюдения, для безопасности учениковФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

- Как раз после инцидента, 18 октября, мы общались с ребятами на эту тему во время классных часов. Они адекватно на всё реагировали. У нас в школе есть социальный педагог с образованием психолога, он помогает решать разные проблемы.У нас встречались ребята с отклонениями в умственном развитии, но с серьезными девиантными проблемами - никогда не было. Есть в школе дети с трудностями общения, мы с ними проводим групповые занятия. Там состав постоянно меняется, потому что когда ребёнок социализируется, ему уже нет необходимости туда ходить, - рассказала об успехах школьной психологии Оксана Мингалин.

Когда мы услышали о трагедии – сильно испугались

Дальше меня ждала школа №14, где охранник меня встретил прямо на входе в здание. Это оказался молодой улыбчивый парень в типичной чёрной форме. Записав мои данные, он объяснил, как добраться до учительской. Там меня, впрочем, никто не встретил. На помощь пришла проходящая мимо работница школы. Она подсказала, что мне нужно найти завуча Елену Кулешову, которая обретается в кабинете математики.

14-я школа оказалась не самой дружелюбной к журналистамФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Пока я искал нужный кабинет, мне встретилась группа молодых парней. Решил пообщаться с ними: они явно не скованы никакими формальностями и расскажут все, как есть.

- Ребят, вы наверняка знаете о случившемся в Керчи. С вами после этого события в школе общались? Ну там внеклассные часы, беседы с психологами, еще что-нибудь?

- Нет, ничего такого не было. Обычные уроки только, - хором прогремели учащиеся 10 «А»

- А как вам самим, не страшно в школу приходить после таких новостей?

- Да конечно жутко. Не знаешь у кого что на уме. Не хочется, чтобы такое у нас произошло, - наперебой отвечают старшеклассники.

Недалеко с ними находились девчонки из класса помладше – как выяснилось, из 6 «Б». Школьницы оказались на редкость мужественными. На вопрос «Не страшно ли вам было после этого ходить в школу?» положительно ответила только одна. Впрочем, не исключено, что она одна слышала про случившееся. В шестом классе новости вообще мало кого интересуют. Впрочем, девчонки подтвердили: никакой воспитательной работы после произошедшей трагедии с ними не проводилось.

После этого я отправился прямиком к завучу. Как выяснилось, напрасно. Елена Кулешова вообще отказалась общаться, грозно указав пальцем на выход и стращая какими-то законами.

А были ли проверки?

На прошлой неделе врио губернатора Приморья Олег Кожемяко дал поручение проверить школы края на безопасность угрозы терроризма. В пресс-службе администрации края отмечают, что такая работа ведётся систематически. Однако сколько их проводилось после полученного сверху указания – пока неизвестно.

Всего в Приморском крае 513 школ охраняет вневедомственная охрана, ещё 58 - Росгвардия, 133 - частные охранные предприятия. 322 школы охраняют штатные сотрудники учреждения. Это как раз те охранники, которые не имеют возможности пользоваться дополнительными средствами для обезвреживания, случись ЧП. Подавляющее их число - пожилые вахтерши, которым в случае чего придётся отбиваться шваброй.