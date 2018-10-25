Новое автомобильное постановление правительства напугало приморцев

СЕГОДНЯ 11:47 2018-10-25T11:53:08+03:00

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У приморских автомобилистов – паника. В России начали действовать новые поправки, касающиеся права остановки машины. Из-за не совсем верной трактовки новых поправок жители края буквально «встали на дыбы».

Речь идет о поправках в постановление №716 от 19 августа 2013 года. Благодаря им теперь сотрудники Росгвардии и таможни получили право тормозить автомобили и следить за порядком дорожного движения. Есть в этом всем, правда, один важный нюанс: обычных автомобилистов поправки не затронут.

В части закона, касающейся Росгвардии, речь идет только о Военной автоинспекции ведомства. Как сообщает пресс-служба ведомства, новые полномочия позволят ВАИ Росгвардии регулировать дорожное движение... в ведомственных войсках. Никаких новых полномочий по отношению к гражданскому автотранспорту Росгвардия не получила. Так что если вы простой водитель, представители ведомства не имеют права вас останавливать.

С полномочиями таможенников ситуация немного иная. Работники ведомства теперь смогут останавливать машины для проверки таможенного законодательства, товаров и прилагающихся документов. Иными словами, досмотреть груз на трассе теперь может не только работник ГИБДД – но и представитель таможни. Действует такой порядок только в приграничных регионах (в случае с Приморьем, например, речь идет о Хасанском районе).

Понятное дело, что касается новый закон большей частью дальнобойщиков. Игнорирование требований работника таможни, к слову, обойдется в 500-800 рублей.