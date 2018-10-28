Владивостокскому «Лучу» достанется «Юность»

СЕГОДНЯ 03:50 2018-10-28T03:57:46+03:00

Врио губернатора отметил, что давно пора найти системное решение всех проблем «Луча»

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Юные футболисты и профессиональные спортсмены смогут заниматься на «Юности» постоянно. Об этом врио губернатора Приморья Олег Кожемяко заявил на встрече с представителями клуба.

Сегодня тренировки проходят на стадионе «Юность», на футбольном поле с искусственным покрытием, учебно-тренировочной базе «Седанка» и в спортивном комплексе «Локомотив».

По словам руководителей центра, на их базе создана одна из лучших детских футбольных школ Дальнего Востока.

«Наши воспитанники не раз побеждали на краевых, региональных, российских и международных турнирах. Они уже выступают в профессиональных клубах», — отметили в центре.

Олег Кожемяко посетил стадионное занятие юных футболистов, пообщался с родителями и руководством клуба.

Мама одного из спортсменов рассказала, что ребята очень любят футбол, и всем хотелось бы, чтобы наконец появилось принадлежащее клубу постоянное место для тренировок. Сегодняшний договор безвозмездного пользования стадиона «Юность» действует только до июня 2019 года.

«Есть интерес инвесторов, они хотят развивать клуб. Готовы помочь и с раздевалками, трибунами, отремонтировать стадион. Но пока он находится в краткосрочной аренде, это невозможно», — пожаловалось руководство клуба.

Врио губернатора отметил, что давно пора найти системное решение всех проблем «Луча». По итогам встречи он раздал ряд поручений.

«Сегодня я поручил краевому департаменту земельных и имущественных отношений и краевой спортшколе, чтобы они за неделю согласовали график и разработали дорожную карту по передаче в долгосрочный период имущества клубу. До конца ноября стадион должен быть передан», — заявил он.

Справка КП

Центр подготовки юных футболистов «Луч» является структурным подразделением футбольного клуба. Сейчас здесь занимаются около 300 детей и подростков 11 возрастных групп — с 7 до 20 лет.