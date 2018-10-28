2018-10-28T05:23:18+03:00
Экономика

Юрий Трутнев летит в Японию - обсуждать Дальний Восток

За время визита в Токио и на Окинаву Юрий Трутнев проведет ряд встреч с японским бизнес-сообществом и встретится с министрами
Игорь СОРОКИН
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Юрий Трутнев многие годы занимается каратэ Кёкусинкай и разбирается в японском характереЮрий Трутнев многие годы занимается каратэ Кёкусинкай и разбирается в японском характере
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Российский вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 29-31 октября совершит визит в Японию.

За время визита заместитель Дмитрия Медведева, курирующий Дальний Восток, планирует обсудить двустороннее сотрудничество, рассказали «Комсомольской правде» — Владивосток в аппарате полпреда.

«В рамках рабочего визита в Токио и на Окинаву Юрий Трутнев проведет ряд встреч с японским бизнес-сообществом и встретится с министрами и другими официальными лицами», — сообщили в полпредстве.

Ожидается, что 29 октября в Токио состоится встреча с министром экономики, торговли и промышленности Японии, министром по экономическому сотрудничеству с Россией Хиросигэ Сэко.

В этот же день стороны обсудят реализацию проектов на Дальнем Востоке. Намечены встречи с Японским банком международного сотрудничества «Джейбик» (JBIC), компанией «Токио Роуп».

Кроме того, российский вице-премьер приглашен на торжественное открытие первого зарубежного представительства Дальневосточного федерального университета. Оно начнет работу в японском университете Токай.

На 30 октября запланирована встреча с министром по делам развития регионов Японии Сацуки Катаямой.

«Также Юрий Трутнев примет участие в „круглом столе“ с руководителями крупнейших японских компаний, работающих в сферах энергетики, сельского хозяйства, медицины, логистики, экологии, финансов и легкой промышленности. Мероприятие проводит Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержки экспорта», — рассказали в аппарате полпредства.

В тот же день состоится ряд встреч с японским бизнесом, в том числе с «Соджиц Корпорейшн».

В завершение своего визита 31 октября Юрий Трутнев прибудет на Окинаву. Там он станет участником торжеств, посвященных перекрестным годам Россия — Япония.

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