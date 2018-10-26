Жена бывшего губернатора Приморья вошла в топ богатейших женщин России

СЕГОДНЯ 03:14 2018-10-26T06:13:58+03:00

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Лариса Белоброва вошла в топ-25 богатейших женщин России по версии журнала «Форбс». Состояние супруги экс-губернатора Приморья оценили в 260 миллионов долларов.

В распоряжении Белобровой находятся два крупных актива. Во-первых, она владеет контрольными пакетами акций банка «Приморье» (54%) и Находкинской базы активного морского рыболовства, БАМР (61,5%). Все это позволило занять ей 14 место в списке богатейших женщин страны. Она, например, оказалась богаче супруги Олега Дерипаски – Полины.

Не секрет, что благосостояние Ларисы Белобровой связано с ее супругом – бывшим губернатором Приморья Сергеем Дарькиным. Он являлся создателем предприятия «Ролиз» (аффилировано с БАМР), в 1998 году он стал президентом банка «Приморье». В 2001 году его избрали губернатором Приморского края. После этого весь свой бизнес он передал жене.

Сейчас и Дарькин, и Белоброва являются частными инвесторами. Основной их бизнес так или иначе связан с рыбодобычей. Экс-губернатор также является постоянным гостем Восточного экономического форума.

Примечательно, что, несмотря на серьезную бизнес-активность, Белоброва продолжает играть в театре – она по-прежнему является актрисой Приморского академического театра им. Максима Горького. Там она играет с конца 1980-х годов. Стоит отметить, что в 2014 году миллионерша располагалась на девятой строчке рейтинга (при том, что денег у нее было меньше). Это говорит о том, что в стране стало больше богатых женщин.