2018-10-26T06:13:58+03:00
Общество

Жена бывшего губернатора Приморья вошла в топ богатейших женщин России

Лариса Белоброва опередила даже жену Дерипаски
Артём КАБАНКОВ
Поделиться:
Белоброва расположилась на 14 месте в списке "Форбс". Фото: пресс-служба ВГУЭСБелоброва расположилась на 14 месте в списке "Форбс". Фото: пресс-служба ВГУЭС
Изменить размер текста:

Лариса Белоброва вошла в топ-25 богатейших женщин России по версии журнала «Форбс». Состояние супруги экс-губернатора Приморья оценили в 260 миллионов долларов.

В распоряжении Белобровой находятся два крупных актива. Во-первых, она владеет контрольными пакетами акций банка «Приморье» (54%) и Находкинской базы активного морского рыболовства, БАМР (61,5%). Все это позволило занять ей 14 место в списке богатейших женщин страны. Она, например, оказалась богаче супруги Олега Дерипаски – Полины.

Не секрет, что благосостояние Ларисы Белобровой связано с ее супругом – бывшим губернатором Приморья Сергеем Дарькиным. Он являлся создателем предприятия «Ролиз» (аффилировано с БАМР), в 1998 году он стал президентом банка «Приморье». В 2001 году его избрали губернатором Приморского края. После этого весь свой бизнес он передал жене.

Сейчас и Дарькин, и Белоброва являются частными инвесторами. Основной их бизнес так или иначе связан с рыбодобычей. Экс-губернатор также является постоянным гостем Восточного экономического форума.

Примечательно, что, несмотря на серьезную бизнес-активность, Белоброва продолжает играть в театре – она по-прежнему является актрисой Приморского академического театра им. Максима Горького. Там она играет с конца 1980-х годов. Стоит отметить, что в 2014 году миллионерша располагалась на девятой строчке рейтинга (при том, что денег у нее было меньше). Это говорит о том, что в стране стало больше богатых женщин.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Жизнь взаймы: как неграмотные люди попадают в кабалу
Огромная сеть ростовщических контор заполонила страну. Миллионы людей попались на их уловки и страдают от неподъемных долгов. Наш спецкор Николай Варсегов побывал в самом закредитованном городе России - Кирове [видео]
Новости 24
15 лет «строгача» получил папаша-совратитель из Приморья
В 24 тоннах красной икры Россельхознадзор нашёл золотистого стафилококка
Поломка микроавтобуса едва не стоила жизни приморцу
Почта России в Приморье приглашает отправить Деду Морозу поздравление с днем рождения
В Артёме задержали юного наркосбытчика
Мокрый снег и дождь ждёт приморцев уже в понедельник
На роковой трассе Седанка-Патрокл авария унесла жизнь мотоциклиста
В Приморье снова зарядили дожди
Глава Приморья пообещал переформатировать медицину
Олег Кожемяко обвинил чиновников Владивостоке в войне против горожан
Моряки-тихоокеанцы обменялись боевым опытом с китайцами
Судимый за «резиновую квартиру» приморец взялся за старое
Семь раз роди - один отсиди: жительницу Приморья судят за алименты
Жулики воруют, большегрузы разбивают: Владивосток заменил 300 люков
Октябрьский ливень обрушится на Владивосток в пятницу
Во Владивостоке водителя-мигранта сняли с маршрута за ролик в соцсетях
В Приморье глуповатый бомж пришел в банк с поддельными долларами
Гордума просит признать Владивосток столицей Приморья
Пьяные приморцы утопили 20-летнего земляка