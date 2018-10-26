Есть тепло!

СЕГОДНЯ 04:00 2018-10-26T04:40:51+03:00

Владивостокская ТЭЦ-1, старейшая станция в Приморье. В этом году ей исполнилось 106 лет. Фото: Юрий Смитюк.

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С 25 октября тепло в дома жителей поступает постепенно. Филиал «Приморская генерация» акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» подключает к отоплению детские сады и школы, учреждения здравоохранения, а также жилой фонд.

Отопительному сезону предшествовала обширная ремонтная кампания, которая завершилась 23 октября.

- Конечно, были проведены гидравлические испытания, без них подготовка к отопительному сезону невозможна. Испытания - это проверка на прочность магистральных теплотрасс. По результатам были выполнены ремонтные работы по устранению выявленных дефектов. Кроме того, были заменены порядка 6 км изношенных трубопроводов, более 5 км из которых пришлись на 22 плановых перекладки в разных частях города, устранены 183 повреждения. Оперативные и плановые ремонты выполнены на всех тепловых станциях и во всех котельных Приморской генерации. Сформированы нормативные запасы топлива, есть все необходимые материалы и запчасти. Персонал укомплектован и прошел профессиональную подготовку, - рассказал директор СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Дмитрий Вишняков.

Владивосток стал финальным аккордом по вхождению филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» в отопительный сезон. Первыми, ещё 15 октября, начали работать на подачу тепла ТЭЦ Артёма и Партизанская ГРЭС.

Самые крупные работы в этом году пришлись на перекладку магистральной теплотрассы в районе улицы Енисейской во Владивостоке. Здесь заменили более 500 метров трубопровода.

Самым сложным для ремонта стал район улицы Фадеева. Здесь заменены участки магистральной теплотрассы диаметром 1 020 мм. Чтобы выдержать все технологические нормы, для большей надежности трубы укладывались в футлярах, так как на данном участке магистральную теплотрассу пересекает железнодорожная ветка.

Ремонтная компания коснулась всех станций филиала «Приморская генерация» акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания». Исключением стала лишь новая ТЭЦ «Восточная», официальный запуск которой состоялась в сентябре, во время Восточного экономического форума. Для неё - это первый отопительный сезон. «Восточная» будет обогревать четверть Владивостока. К форс-мажору ТЭЦ тоже готова. На случай перебоев в поставках газа - аварийный запас альтернативного топлива. ТЭЦ отапливает 200 000 жителей.