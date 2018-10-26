Лидеров туриндустрии выберут в Приморье

СЕГОДНЯ 06:47 2018-10-26T06:58:42+03:00

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В Приморском крае стартовал ежегодный конкурс «Лидеры туриндустрии», победители которого получат поощрение профессиональной активности. Подать заявку можно до 1 ноября. Успехи приморских туроператоров очевидны: в сравнении с 2017 годом число путешественников, которым интересен наш регион, увеличился на 25 процентов. Пик сезона текущего года близится к завершению, и о его итогах рассказал директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков.

Константин Шестаков.Фото: Олег БЕЛОВ

Республика Корея стала ближе

- Константин Владимирович, для кого из зарубежных туристов Приморский край наиболее привлекателен?

- Традиционно, львиная доля туристов - это гости из Китайской народной республики. Вторыми по статистике, но первыми по динамике, являются туристы из Республики Корея. В прошлом году мы приняли 70 тысяч, на текущий момент - более 170 тысяч. Рост почти в 2,5 раза. Это для нас перспективный рынок. А всего с января по октябрь 2018 года Приморский край посетили 620 тысяч зарубежных гостей, из них 530 тысяч - с туристическими целями.

- Что интересно гостям из Страны утренней свежести в нашем регионе?

- Для корейских туристов мы стали модной территорией. Молодёжь часто приезжает на выходные. Для них селфи, шоппинг, хорошие рестораны очень интересны. Мы стали для них модным местом. Нас посещают и в рамках фантуров.

- А каковы настроения у любителей путешествий из Японии?

- Япония, для нас, если честно, рынок за семью печатями, там много политики и трудно подобрать такие ключи, которые мы подобрали к корейскому рынку. Но для нас это очень интересное направление, поэтому ведётся большая работа по привлечению туристов из этой страны. Мы участвуем на всех внешних площадках: это и выставка JATA, в ноябре будем участвовать в большом гастрономическом ивенте.

- Какие страны перспективны для сотрудничества с Приморьем в сфере гостеприимства?

- Интересным для нас рынком является Индия - мы постарались немного пощупать этот рынок, видим в нём большую перспективу. Мы должны использовать возможности близких к нам авиационных хабов - Сеул, Пекин, у нас есть возможность электронной визы для Индии, Ирана - это большой плюс для региона. На эти рынки тоже стоит обратить внимание. При этом наше внимание не ограничивается странами АТР, так за 10 месяцев текущего года некоторые из европейских рынков, в том числе Германия, Франция, а также Австралия показали очень интересный рост, в сотнях человек.

- В туристическом бизнесе наблюдается определенная сезонность, что можно сделать для того, чтобы поток гостей Приморья не иссякал круглый год?

- Лето - пик активности, наибольшая нагрузка на инфраструктуру. Растянуть сезон мы можем разными способами: создание инфраструктуры, которая разнообразит туристические программы и проведение событийных мероприятий. Февраль, март, ноябрь - те месяцы, в которые наш турбизнес стоило бы поддержать. Провести аналог Дня тигра в апреле, например. Если бы мы на Восточный Новый год провели здесь какое-то хорошее событийное мероприятие, гостей из стран АТР и Северо-Восточной Азии было бы в разы больше.

Скучно не будет

- Что может предложить Приморье зарубежным туристам?

- У нас есть зона особого экологического туризма, охраняемые природные территории, экспорт медицинских услуг. Например, офтальмология, ЭКО. У нас много сильных сторон для привлечения путешественников из-за рубежа. Набирает обороты событийный туризм. Гастрономический туризм мы тоже рассматриваем как важный ресурс,- уровень наших заведений общепита действительно высок - обслуживание, интерьерные решения, кухня, аутентичная кухня и качество оказываемых услуг.

- Недавно Агентство ТурСтат опубликовало рейтинг регионов России, привлекательных для гастрономического туризма, в который вошел и Приморский край. Какие для иностранцев самые популярные мероприятия по этому направлению?

- Действительно в рейтинге гастрономического туризма Приморье вошло в ТОП-3 наряду с Московской областью и Республикой Татарстан. У нас самыми рейтинговыми стали гастрономические фестивали «Держи краба!», «ТайгаФест», «На Гребне!» и «Мы - за навагу!». Все они организованы Тихоокеанским туристическим союзом, ответственным за проект Pacific Russia Food, при информационной поддержке Туристско-информационного центра Приморского края. Отмечу, что данные фестивали входят в годовой календарь событий дальневосточной кухни, а также в региональный календарь событий, включающий в себя около 300 различных праздников, которые проходят в течение года по всему Приморью.

- Фестивали морепродуктов становятся визитной карточкой приморской туриндустрии, это естественно, ведь на побережье живем. А чем ещё мы могли бы угостить иностранцев?

- Недавно мы встречались по фестивальному мероприятию «Медовый полдник», обсуждали с предпринимателями, хотели бы они, чтобы приехали к ним туристы, они ответили - да. Проведём фестиваль, устроим новый источник сбыта и посмотрим, будет ли дополнительный спрос. Аутентичное для Приморского края направление - мёд, это будет востребовано. Для меня было открытием, что Приморский край является первым по экспорту меда на территории РФ, мы точно обладаем большим ресурсом.

Россияне - желанные гости

- Что можно сказать о развитии внутреннего туризма в регионе? Кто и зачем к нам едет?

- Большинство путешественников представляют Дальний Восток и Сибирь. Мы интересны в трех направлениях - пляжи, просветительский туризм с примесью экотуризма, и событийные мероприятия, деловой туризм. Эти направления пользуются спросом и дают серьезный приток гостей - в прошлом году нас посетили 3,5 миллиона соотечественников. На сегодняшний день бизнес для себя увидел спрос и экономическую отдачу в базах отдыха, эко-фермах. Это то, что будет интересно жителям Дальнего Востока.

- А приморцы любят путешествовать по родному краю?

- К сожалению, многие жители региона рассматривают отдых на территории края в основном как пляжный. Думаю, что это от недостаточной информированности. У нас очень много интересных мест, и мы работаем над тем, чтобы сделать их известными. Это, кстати, предусмотрено госпрограммой «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы. Совсем недавно Туристский информационный центр сделал 15 предложений на выходные, что вы можете посмотреть. Очень хороший материал. У нас появились блогеры, которые делают прекрасные фотографии. У нас еще не все жители были на мысе Тобизина, а там очередь из таксистов стоит за туристами. Очень хотелось бы, чтобы изучение собственного края, собственного города приносило яркие впечатления. А это возможно без больших затрат. Заправились и поехали. Даже туризм в рамках выходного дня принесет море эмоций.

- Что-то зависит в этом направлении от муниципалитетов?

- Есть муниципалитеты, которые проявляют интерес. Это Арсеньев, Хасанский район, Шкотовский, Владивосток, Уссурийск, Находка, Партизанский район. Если на территории заинтересованы в туристах, они не говорят об отсутствии полномочий или денежных средств, понимая, что эта сфера - источник пополнения бюджета на постоянной основе. Не каждый район располагает пляжами, но можно подумать об агротуризме, об экологическом туризме.

Конкретно!

Прием заявок на конкурс туроператоров и их регистрацию ведет департамент туризма Приморского края по адресу: 690091, Владивосток, улица Алеутская, 45-а, кабинет 609, по телефону: 8 (423) 240-03-45, или электронной почте: tour@primorsky.ru с пометкой «Лидеры туриндустрии-2018». Подведение итогов и церемония награждения победителей конкурса состоятся 11 декабря.