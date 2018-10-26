2018-10-26T08:38:49+03:00
Звезды

В залах Приморской картинной галереи вновь зазвучит музыка

Праздничная концертная программа «Мы едины» приурочена ко Дню народного единства
Марина СМОРОДИНА
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Музыканты охотно выступают на вернисажах.Музыканты охотно выступают на вернисажах.Фото: Олег БЕЛОВ
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4 ноября в 17.00 в рамках всероссийской акции «Ночь искусств-2018» Приморская государственная картинная галерея и Приморская краевая филармония приглашают на праздничную концертную программу, посвященную Дню народного единства.

В выставочном зале галереи на Алеутской, 12 прозвучат любимые с давних лет песни «Гляжу в озера синие», «Я люблю тебя, Россия», «Дорогой длинною», «Отговорила роща золотая», «Сыть тальянка смело», «Весёлая кадриль», «Катюша», «Проснись и пой!», «Калинка», «Травушка-муравушка», «Вдоль по Питерской» и другие. Перед посетителями выступят артисты Приморской краевой филармонии, а также квартет русских народных инструментов «Садко».

Накануне, 3 ноября, в корпусе на Партизанском проспекте, 12 в 17.00 откроется выставка «Даешь революцию в искусстве!», посвященная 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. В экспозицию войдут произведения из коллекции Приморской государственной картинной галереи.

Интересно будет 3 ноября и в главном корпусе на Алеутской. Здесь пройдет маринистический лекторий:

- Гости в 19.30 услышат лекцию «Море в творчестве приморских художников», в 20.15 - «Корабли как художественный образ в живописи». Лекция будет сопровождаться демонстрацией работ приморских художников, которые можно будет увидеть только в этот день. В 21.15 в зале маринистической живописи состоится концерт «Здесь хорошо…», на котором прозвучат песни и романсы в исполнении Анны Проскуряковой,- приглашают сотрудники галереи.

Всероссийская акция «Ночь искусств» в 2018 году пройдёт под девизом «Искусство объединяет».

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