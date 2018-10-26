2018-10-26T08:54:27+03:00
Звезды

Приморская вокалистка завоевала Гран-при

Студентка Приморского краевого колледжа искусств Елизавета Гукина победила на Международном фестивале народного пения
Варвара ПОГОДИНА
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Приморская студентка стала лучшей из 120 конкурсантов. Фото: Игорь Никитин.Приморская студентка стала лучшей из 120 конкурсантов. Фото: Игорь Никитин.
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Жительница Дальнегорска Елизавета Гукина стала обладательницей гран-при Международного фестиваль-конкурса народного пения «Живые родники». За главную награду боролись 120 вокалистов Дальнего Востока, Китая и Южной Кореи. Но песня «Брови мои черные» в исполнении 17-летней вокалистки не оставили равнодушными никого: ни зрителей в зале, ни жюри.

Как рассказали в краевом департаменте культуры, финал конкурса прошел на Сахалине:

- Международный фестиваль-конкурс народного пения «Живые родники» прошёл в шестой раз. Его цель - сохранение и развитие традиций народной культуры, - отметила заместитель руководителя ведомства Анна Гоголева.

По словам вице-губернатора Константина Межонова, в Приморье живут очень талантливые дети и молодёжь, и победа в конкурсе ещё раз это доказывает.

- Со своей стороны, администрация Приморского края ведёт системную работу по поддержке одарённых ребят. Юные жители региона должны чувствовать себя востребованными и видеть перспективы для дальнейшего развития в родном крае, - подчеркнул замглавы региона. Подобные проекты и конкурсы, которые проходят на территории страны, предоставляют дополнительные возможности нашим талантам, ведь, принимая участие в них, они могут проявить себя и получить признание не только в Приморье, но и за его пределами.

Напомним, о важности поддержки одаренных детей и молодежи заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в своем ежегодном Послании Федеральному собранию.

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