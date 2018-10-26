Приморцы отметили юбилей края народными гуляньями

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-26T09:03:14+03:00

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В минувшую субботу на всех территориях региона прошли праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Приморского края. Главный концерт состоялся на центральной площади Владивостока. С утра до вечера в центре города звучали песни, на сцене под открытым небом блистали грацией танцоры. Весь день на площади проходили мастер-классы, увлекавшие и детей, и взрослых.

Резьбе по дереву оказались все возрасты покорны.Фото: Софья КУЧИНА

Муниципалитеты представили свои лучшие творческие коллективы. Гала-концерт начался около 11 утра и продолжался до наступления темноты. Перед жителями и гостями города выступил духовой оркестр из Находки, который исполнил программу «Приморский край - край, создающий будущее». В концерт были включены номера, показавшие культурные традиции народов, проживающих на территории региона. Затем на сцену вышли коллективы Приморья, имеющие статус «заслуженный», «образцовый» или «народный». Их сменили творческие коллективы из Китая и Хабаровского края.

Юные певицы из Кировского района выступили практически на профессиональном уровне.Фото: Софья КУЧИНА

Специальный блок праздничной программы назывался «Приморский край - край молодёжных идей». Своими талантами блеснули творческие коллективы Владивостокского президентского кадетского училища, молодёжного центра Дальрыбтуз, ВГУЭС, МГУ имени адмирала Невельского, центра ДВФУ. Завершился праздничный день зрелищным фейерверком с музыкальным сопровождением.

В Партизанске сильны казачьи традиции, что и показал народный хор.Фото: Софья КУЧИНА