Приморцы отметили юбилей края народными гуляньями
В минувшую субботу на всех территориях региона прошли праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Приморского края. Главный концерт состоялся на центральной площади Владивостока. С утра до вечера в центре города звучали песни, на сцене под открытым небом блистали грацией танцоры. Весь день на площади проходили мастер-классы, увлекавшие и детей, и взрослых.
Резьбе по дереву оказались все возрасты покорны.Фото: Софья КУЧИНА
Муниципалитеты представили свои лучшие творческие коллективы. Гала-концерт начался около 11 утра и продолжался до наступления темноты. Перед жителями и гостями города выступил духовой оркестр из Находки, который исполнил программу «Приморский край - край, создающий будущее». В концерт были включены номера, показавшие культурные традиции народов, проживающих на территории региона. Затем на сцену вышли коллективы Приморья, имеющие статус «заслуженный», «образцовый» или «народный». Их сменили творческие коллективы из Китая и Хабаровского края.
Юные певицы из Кировского района выступили практически на профессиональном уровне.Фото: Софья КУЧИНА
Специальный блок праздничной программы назывался «Приморский край - край молодёжных идей». Своими талантами блеснули творческие коллективы Владивостокского президентского кадетского училища, молодёжного центра Дальрыбтуз, ВГУЭС, МГУ имени адмирала Невельского, центра ДВФУ. Завершился праздничный день зрелищным фейерверком с музыкальным сопровождением.
В Партизанске сильны казачьи традиции, что и показал народный хор.Фото: Софья КУЧИНА
Коллектив «Звездная рапсодия» из поселка Ольга зажег публику огненным танцем.Фото: Софья КУЧИНА