Приморье выходит на новый виток своей истории

25 Окт. 10:00 2018-10-26T09:20:15+03:00

В крае с размахом отметили 80-летие со дня образования, с юбилеем жителей поздравил врио губернатора Олег Кожемяко

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В субботу, 20 октября, на всех территориях региона прошли мероприятия, посвящённые 80-му дню рождения Приморского края. Этот праздник объединяет всех, кто вырос в Приморье, и тех, кто связал судьбу с этим замечательным краем. Об этом сказал врио губернатора Олег Кожемяко, выступая на торжественном собрании на Приморской сцене Мариинского театра.

- Все достижения и победы региона - это общая заслуга приморцев, которые делают наш край ещё богаче, вкладывая все силы и душу. Мы будем делать всё, чтобы Приморье было комфортным для старшего поколения и молодёжи», - подчеркнул врио Губернатора. Это большое событие для всех, кто любит наш край, кто связан с ним историей и современностью, семейной биографией и особым, приморским характером. Приморцы - сильные, свободные, открытые люди, достойные наших предков - первопроходцев, которые бесстрашно шли за своей мечтой на край света, осваивали благодатную приморскую землю, строили будущее для детей, внуков, правнуков. Только благодаря вам, уважаемые земляки, Приморский край прошёл колоссальный путь развития и сегодня стал одним из крупнейших экономических и культурных центров на Дальнем Востоке России, точкой роста для всей страны. У нас очень хорошие перспективы на будущее. У нас амбициозные цели и реальные жизненные планы. Уверен, вместе мы добьёмся, чтобы наш прекрасный край был процветающим и удобным для жизни,- заявил глава региона.

Многодетная семья Тютюнник получила награду за достойное воспитание подрастающего поколения. Фото: Александр МАСЛЯНКО.

Также Олег Кожемяко подчеркнул, что по уровню развития культуры, искусства, притоку инвестиций и предпринимательской деятельности, географическому положению у Приморского края есть все основания стать дальневосточной столицей.

Знай наших!

В своём выступлении Олег Кожемяко напомнил о людях, которые вошли в историю Приморского края:

- Мы гордимся своими легендарными земляками - генерал-губернатором Восточной Сибири, графом Николаем Николаевичем Муравьевым-Амурским, адмиралом Геннадием Ивановичем Невельским, Михаилом Ивановичем Янковским, первой в мире женщиной-капитаном дальнего плавания Анной Ивановной Щетининой, автором знаменитой «птички», Героем Соцтруда и лауреатом Государственной премии СССР Анной Фёдоровной Чулковой, уникальным краеведом Нелли Григорьевной Мизь и многими другими.

Но и сегодня в Приморье сотни жителей вносят весомый вклад в развитие региона. Тем, кто каждодневным трудом закладывает прочный фундамент будущих достижений и успехов, врио губернатора вручил государственные и краевые награды.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоились сотрудники «Дальзавода» Любовь Кошкарева, Александра Кувшинова, Анатолий Лосев, Николай Титуха и генеральный директор ПАО «Варяг» Евгений Леонов. За заслуги в области угольной промышленности орденами награждены Юрий Горбенко и Максим Довгушев. Врачу-онкологу Светлане Ершовой было присвоено звание «Заслуженный врач России». Благодарность президента РФ объявили прославленным приморским спортсменам Ивану Штылю и Виталию Оботину.

- Руками приморцев создана большая экономика, Вооружённые силы, которые стоят на защите дальневосточных рубежей. И только мы ответственны за наше будущее. Как мы сегодня сплотимся, как будем работать - ветераны, молодёжь, трудовые коллективы, партии, общественные организации, так и будет развиваться Приморский край,- подчеркнул председатель Приморского краевого совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Дмитрий Григорович.

Дмитрий Григорович. Фото: Александр МАСЛЯНКО.

По распоряжению врио губернатора Приморского края почётными знаками и знаками отличия награждены Александр Заньков, Владимир Зотов, Олег Жучков, Елена Баркова, Алексей Ковик, Людмила Панченко, Вячеслав Глушко, Сергей Антоненко, Михаил Скакун, Владимир Шувалов, многодетные родители Евгений и Татьяна Тютюнник, а также Дмитрий Григорович и Валерий Розов.

- Будущее края - наш труд, забота о старшем поколении и молодёжи. Важно, чтобы люди ощущали, что они живут в благополучном, достойном крае, - отметил уполномоченный по правам человека в Приморском крае Валерий Розов.

Валерий Розов. Фото: Александр МАСЛЯНКО.

Олег Кожемяко также вручил памятные знаки «80 лет со дня образования Приморского края» Рафаилу Ахметову, Михаилу Белоусу, Ольге Дмитриевой, Елене Дробина, Раисе Зуевой, Елене Колядко, Виктору Кондрату, Светлане Костенко, Аркадию Сон, Елене Ткачевой. За решительность и отвагу, проявленные при спасении ребёнка в чрезвычайной ситуации при пожаре, благодарность губернатора края объявили юному приморцу Андрею Бибе.

Семейные ценности

В Приморье разрабатывают закон, который позволит многодетным семьям получать жильё бесплатно. Об этом Олег Кожемяко сообщил во время церемонии награждения почётным знаком Приморского края семьи Тютюнник, воспитывающей пятерых детей.

- Сегодня я хочу озвучить предложение, которое передам в ближайшее время в Законодательное Собрание. Это закон о многодетных семьях, который предусматривает льготы и выплаты им, в том числе, предоставление бесплатного жилья приморским семьям, которые воспитывают пять и больше детей», - заявил он, добавив, что нужно создать условия, чтобы приморцы могли растить детей, работать, развиваться. Забота о таких семьях и обо всех жителях Приморского края - общая задача.

По словам Татьяны Тютюнник, инициатива о бесплатном жилье для многодетных семей очень важная.

- Очень приятная для нас новость, потому что сейчас мы живем в однокомнатной квартире. Когда дети подрастают, приходится думать, как жить дальше, а самому построить дом сейчас нелегко, - рассказала она.

Пока улучшить жилищные условия в Приморье за счёт бюджетных средств могут только семьи, в которых родились одновременно трое малышей. Эта мера поддержки предусмотрена госпрограммой «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013-2020 годы. После принятия нового законопроекта в неё будут внесены соответствующие изменения.

Достижения территорий

В праздничный день на центральной площади Владивостока была открыта выставка достижений муниципалитетов региона «Улицы Приморского края». Жители и гости края смогли познакомиться с историей территорий, культурой, традициями, попробовать продукцию местных производителей. Так, Арсеньевский городской округ представил макеты винтокрылых машин Ка-52К, Ка-52 и Ка-62. В павильоне Находки посетители совершили виртуальную экскурсию по терминалу компании «Восточный Порт». Надеждинский район представил свои предприятия по производству бетонных и полимерных изделий.

В павильоне Партизанского муниципального района рассказывали о богатом историческом прошлом территории. Здесь расположены четыре городища древних государств Бохай и Золотой империи чурчжэней, комплекс Екатериновских пещер, в которых жили древние люди.

Уссурийский городской округ представляли научно-исследовательская лаборатория «Владмила», плодово-ягодный питомник ЛПХ Макаревич, компания «Приморский газон», проект «Радужный», ведущее научно-исследовательское учреждение аграрного профиля ФНЦ агробиотехнологий Дальнего востока им. А.К. Чайки, Дальневосточный центр селекции и семеноводства картофеля, ООО «Провиант» из села Алексей-Никольского и АО Молочный завод «Уссурийский». Павильон городского округа занял первое место по итогам выставки. На втором месте - Чугуевский район, третье место получил Артёмовский городской округ. В выставке «Улицы Приморского края» приняли участие 34 муниципалитета. Гран-при завоевал Шкотовский район.