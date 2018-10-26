Светильник Джек, пауки и осенний дракон: как Владивосток готовится к празднованию Хэллоуина

СЕГОДНЯ 10:51 2018-10-26T11:04:46+03:00

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Нечистые силы, мистические герои и простые тыквы заселили Владивосток в преддверии празднования хэллоуина. Рестораны, клубы, бары и кафе украсились интересными фигурами для нагнетания мрачноватой (и, что уж там - праздничной) атмосферы в городе.

Светильники Джека поселились и на Спортивной набережнойФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

В основном главным украшением на праздник тёмных сил стали обычные тыквыФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Традиционно хэллоуин празднуется 31 октября, но уже за несколько дней до праздника различные заведения украшают фасады своих зданий. Для завлечения ли прохожих, для забавы ли - но атмосферу создает. К тому же как еще показать свою причастность к мистическому празднику, который славится костюмированными вечеринками? В этом году праздновать хэллоуин начнут уже сегодня – мы писали о некоторых мероприятиях.

Бэтмен тоже оставил свой след во ВладивостокеФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Классическим украшением на хэллоуин стал Светильник Джека – это вырезанный из тыквы образ головы с мрачным оскалом; внутрь нее вставляется свеча (для придания жути, понятное дело). Однако в этом году владивостокские заведения не стали особо заморачиваться. Многие из них выложили рядом с входом обычные тыквы. Мол, и так сойдет. Вроде бы и причастность к празднику соблюдается, и трудиться особо не надо.

Тыкв в городе очень много...Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Впрочем, интересного во Владивостоке тоже хватает. Таким стал собранный из осенних листьев дракон, которого разместили возле одного из ресторанов в центре города. На первый взгляд, он выбивается из общего настроя. Но рядом с ним положили тыквы – и вот, китайское чудовище уже стало частью праздника. Плюс дальневосточный дух сохранился.

Сделанный из осенних листьев дракон - определённо творческая находкаФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Еще одним популярным символом праздника стали пауки. Нашелся в приморской столице даже скелет, ожидающий свою возлюбленную.

Потусторонней нечистой силы в канун Хэллоуина в городе оказалось не так уж и многоФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Интересные пауки появились на лестнице в старом дворике ГУМа. Их пошила местная ателье-мастерская - просто так, на радость проходящей мимо публике.

Пауки заселились в старом дворике ГУМаФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Обычно в день празднования по городу гуляют наряженные в костюмы героев фильмов ужасов люди, но пока их не видно. Быть может, они появятся ближе к празднику - а может, до сих пор не знают, где найти наряд. Для них на сайте есть подробная инструкция, как стать мистическим персонажем на празднование хэллоуина.