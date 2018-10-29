На Приморье обрушились мощные снегопады
Этой ночью на Приморье обрушился первый настоящий снегопад. Зимние осадки прошли сразу в нескольких районах края.
В Приморский край пришла настоящая зима. Ночью в регионе прошли первые снегопады. Они затронули как побережье, так и континентальные районы края. Сильнее всего засыпало горные перевалы: Серебряный (Партизанский район) и Лазовский.
Осадки начались там еще прошлым вечером, в шестом часу.
Лазовский перевал, вечер. Фото: instagram.com
Порция осадков досталась и Партизанску.
Партизанск конкретно замело. Фото: dps_125rus
Снег прошел также над большей частью Красноармейского района. Вот такая картина наблюдалась, например, на дороге между селом Рощино и поселком Восток.
Снег в Красноармейском районе.
Мокрый снег также выпал в Находке и в поселке Раздольном (Надеждинский район).
Ночью непогода захлестнула еще часть края. Особенно много снега выпало в Спасском районе. Так, основательно замело село Прохоры. Утром местные жители шли на работу по первым октябрьским сугробам.
Зима в Прохорах. Фото: dps_125rus
А вот такую картину можно было наблюдать сегодня в пригороде Спасска-Дальнего.
Спасский район. Фото: dps_125rus
Еще один снегопад накрыл Дальнегорск.
Утро в Дальнегорске. Фото: Instagram.com
В Черниговке сегодня наблюдалась точно такая же картина. Ночью село довольно сильно замело – и утро у многих местных жителей тоже началось с путешествия по сугробам.
Чугуевка. Зима пришла! Фото: dps_125rus
Циклон краешком зацепил и Чугуевский район. Там снег выпал в районе сел Уборка, Шумное и Заветное. Осадки, впрочем, были незначительные. А вот отдаленной Верхней Бреевке досталось как следует. Местные жители сообщают, что накануне там выпало очень много снега; кое-где высота белого покрова достигала 10 сантиметров.
А вот такая картина наблюдалась вечером на границе Чугуевского и Кавалеровского района. Картина, прямо скажем, ни разу не осеняя.
Не скажешь, что октябрь... Фото: dpscontrol.ru
Судя по всему, зима в Приморье в этом году пришла гораздо раньше ожидаемого. Синоптики, впрочем, уверяют: еще некоторое время в крае будет относительно тепло. Однако даже за эту неделю средняя температура в регионе опустится на 2-4 градуса.