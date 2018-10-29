2018-10-29T04:05:02+03:00
Общество

На Приморье обрушились мощные снегопады

Многие районы края скрылись под сугробами
Артём КАБАНКОВ
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Вот такую картину можно было наблюдать на границе Чугуевского и Кавалеровского районов. Фото: pogoda_25_regionВот такую картину можно было наблюдать на границе Чугуевского и Кавалеровского районов. Фото: pogoda_25_region
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Этой ночью на Приморье обрушился первый настоящий снегопад. Зимние осадки прошли сразу в нескольких районах края.

В Приморский край пришла настоящая зима. Ночью в регионе прошли первые снегопады. Они затронули как побережье, так и континентальные районы края. Сильнее всего засыпало горные перевалы: Серебряный (Партизанский район) и Лазовский.

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Серебряный перевал в Приморье (в народе известен как Казанский)
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Осадки начались там еще прошлым вечером, в шестом часу.

Лазовский перевал, вечер. Фото: instagram.com

Лазовский перевал, вечер. Фото: instagram.com

Порция осадков досталась и Партизанску.

Партизанск конкретно замело. Фото: dps_125rus

Партизанск конкретно замело. Фото: dps_125rus

Снег прошел также над большей частью Красноармейского района. Вот такая картина наблюдалась, например, на дороге между селом Рощино и поселком Восток.

Снег в Красноармейском районе.

Мокрый снег также выпал в Находке и в поселке Раздольном (Надеждинский район).

Ночью непогода захлестнула еще часть края. Особенно много снега выпало в Спасском районе. Так, основательно замело село Прохоры. Утром местные жители шли на работу по первым октябрьским сугробам.

Зима в Прохорах. Фото: dps_125rus

Зима в Прохорах. Фото: dps_125rus

А вот такую картину можно было наблюдать сегодня в пригороде Спасска-Дальнего.

Спасский район. Фото: dps_125rus

Спасский район. Фото: dps_125rus

Еще один снегопад накрыл Дальнегорск.

Утро в Дальнегорске. Фото: Instagram.com

Утро в Дальнегорске. Фото: Instagram.com

В Черниговке сегодня наблюдалась точно такая же картина. Ночью село довольно сильно замело – и утро у многих местных жителей тоже началось с путешествия по сугробам.

Чугуевка. Зима пришла! Фото: dps_125rus

Чугуевка. Зима пришла! Фото: dps_125rus

Циклон краешком зацепил и Чугуевский район. Там снег выпал в районе сел Уборка, Шумное и Заветное. Осадки, впрочем, были незначительные. А вот отдаленной Верхней Бреевке досталось как следует. Местные жители сообщают, что накануне там выпало очень много снега; кое-где высота белого покрова достигала 10 сантиметров.

А вот такая картина наблюдалась вечером на границе Чугуевского и Кавалеровского района. Картина, прямо скажем, ни разу не осеняя.

Не скажешь, что октябрь... Фото: dpscontrol.ru

Не скажешь, что октябрь... Фото: dpscontrol.ru

Судя по всему, зима в Приморье в этом году пришла гораздо раньше ожидаемого. Синоптики, впрочем, уверяют: еще некоторое время в крае будет относительно тепло. Однако даже за эту неделю средняя температура в регионе опустится на 2-4 градуса.

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