Владивостокцам покажут шедевры мирового фотоискусства

СЕГОДНЯ 12:44 2018-10-29T12:51:30+03:00

На выставке собрано 559 известнейших фотографий. Они изображают жизнь нескольких эпох - с 1955 по 2017 годы. Фото: предоставлено МТС

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В эти дни во Владивостоке проходит масштабная фотовыставка «Гран-при по-русски». Выставка финалистов международного конкурса проходит при поддержке благотворительного проекта «Поколение М». О том, что ждет на ней горожан, в эфире радио «Комсомольская правда»-Приморье» рассказали руководительница проекта Анна Лысенко и фотожурналист Василий Прудников.

– Там представлены все работы советских и русских лауреатов World Press Photo с 1955 по 2017 годы. Это 559 фотографий. Они выставлены в хронологическом порядке, каждое фото сопровождается подробной аннотацией. Снимки отражают жизнь нескольких эпох нашей страны, поэтому будут интересны всем, - пояснил Василий Прудников.

Выставка расположилась в здании торгового центра ГУМ. Действовать она будет до 15 ноября Проводится «Гран-при по-русски» при поддержке благотворительного проекта «Поколение М». Он направлен на развитие детского творчества. Организаторы проекта проводят различные мастер-классы – по вокалу, танцам, музыке и так далее. Одной из наиболее популярных секций как раз является фотография.

– Во Владивостоке мы тоже провели мастер-класс по фотографии. Его цель – заинтересовать ребят, показать, что такое фотоискусство. Авторы снимков «Гран-при по-русски», мне кажется, может служить хорошим ориентиром, на который можно равняться. Но самое важное, что наш проект помогает тяжелобольным детям. Нам уже удалось собрать более 16,5 миллионов рублей, На эти деньги провели 59 операций тяжело больным детям, – рассказала Анна Лысенко.

Выставка «Гран-при по-русски» уже получила международное признание. Помимо России, ее показывали в США, Словакии и Голландии. Везде она пользовалась неизменным успехом. Теперь же шанс приобщиться к прекрасному есть и у жителей приморской столицы.