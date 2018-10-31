Игра как способ познания мира

СЕГОДНЯ 04:25 2018-10-31T04:53:42+03:00

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Как сделать лавовую лампу? И вообще, что это такое? А невидимые чернила? Из чего они? А как смастерить разноцветную тучку? Дети из детских домов в посёлке Мысовом и городе Партизанске теперь всё это знают и умеют: научились во время весёлых опытов. А ставили эти опыты сотрудники филиала «Приморская генерация» АО «ДГК», ПАО «ДЭК» и представители Союза молодых работников филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» ПАО «РусГидро». Они навестили воспитанников детских домов во время Всероссийского фестиваля «ВместеЯрче».

За памятными снимками выстраивалась очередь. Фото: Екатерина Сенько.

Детям не только рассказывали об энергетике и востребованных профессиях. Конечно, были ещё игры. Но - творческие и научные. Некоторые опыты так пришлись по душе детворе, что пришлось повторять несколько раз. Малышам больше всего понравились творческие задания. Однако задание, призванное научить ребят работать в команде, объединило воспитанников всех возрастов. Четыре команды с участниками от 7 и до 17 лет прорисовывали этапы производства энергии, чтобы, объединив свои рисунки, словно пазл, получить единую картину.

Как это устроено? Энергетика в рисунках. Фото: Екатерина Сенько.

Во время викторины ребята искали ответы на вопросы, которые непросты и для взрослых. Они касались электросбережения - сферы настолько же интересной, насколько и сложной. Но ребята с ними прекрасно справились. И даже рассказали о том, что они знают об основах безопасности при обращении с электричеством.

Чтобы опыт удался, нужно чётко следовать инструкциям. Фото: Екатерина Сенько.

Зачем всё это делается? У ребят должно быть целостное представление об энергетике, о людях, которые себя ей посвятили. Сегодня эти знания должны стать неотъемлемой частью бытовой культуры человека. И лучше получать эти знания с детства. Только так можно сформировать правильное отношение к энергосбережению, экологии и природным ресурсам.

Еще один опыт: в ожидании результата.

Все участники получили грамоты, свидетельствующие об их успехах в познании энергетики, и памятные подарки.

Каждый получил памятные дипломы и подарки. Фото: Екатерина Сенько.

Пресс-служба филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».