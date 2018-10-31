2018-10-31T04:53:42+03:00
Экономика

АО «Восточный Порт» усиливает природоохранные меры для работы в зимний период

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Вагоноразмораживающие устройства.Вагоноразмораживающие устройства.
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Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт», входящий в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания», завершает масштабную подготовку высокотехнологичного оборудования угольного терминала к работе в зимний период. Комплекс мероприятий направлен на улучшение пылеподавляющих функций техники в условиях низкой влажности и отрицательных температур.

Проведена промывка и опрессовка теплотрасс и паровой системы вагоноразмораживателей, выполнены необходимые изоляционные работы. В закрытом комплексе вагоноопрокидывателей проведены проверки, испытания и ремонт систем подогрева, вентиляции и аспирации.

Произведена замена 3,5 км конвейерных лент. Приведены в готовность механизмы для удаления налипшего и намерзшего угля с конвейеров и барабанов. Для бесперебойной работы конвейерных лент заготовлено 15 тонн бишофита — раствора на основе природного минерала, предназначенного для защиты сыпучих материалов от смерзания и налипания на конвейеры при их транспортировке.

Выполнены работы по обновлению стенового покрытия закрытых зданий пересыпных станций, в том числе, замена кровли, восстановление остекления и дверных полотен.

Проверки и испытания прошло перегрузочное оборудование — реклаймеры, стакеры, судопогрузочные машины, системы аспирации, снегоуборочная и другая техника. В котельной специализированного угольного комплекса проверена система углеподачи, отремонтированы воздухоподогреватель и системы удаления шлака.

Орошение угольных штабелей до наступления теплого сезона будут выполнять снегогенераторные установки.

«Высокотехнологичный угольный терминал «Восточного Порта» оснащен уникальным для Дальнего Востока России перегрузочным оборудованием, его комплексная работа с применением наилучших доступных технологий перевалки угля позволяет обеспечивать равномерную и бесперебойную выгрузку вагонов в зимний период с минимизацией пылеобразования.», — говорит главный инженер АО «Восточный Порт» Евгений Арехта.

Производственный процесс в порту традиционно меняется в октябре. С наступлением холодного времени года разгрузочно-погрузочные работы в порту включают в себя несколько дополнительных этапов, которые позволяют исключить негативное воздействие на окружающую среду в зимний период.

В условиях отрицательных температур при транспортировке уголь смерзается. Перед тем, как отправиться на выгрузку в вагоноопрокидыватель угольный груз проходит обработку в современном бурорыхлительном комплексе. Затем вагоны поступают в вагоноразмораживающие устройства, где замерзший при транспортировке к угольному порту груз размораживается с применением автоматической системы контроля процесса разогрева и системы дополнительной конвекции, повышающей эффективность разогрева.

Чтобы предотвратить повторное смерзание угля при подаче вагонов под выгрузку в крытый комплекс вагоноопрокидывателей и защитить его от выдувания из вагонов в период сильных ветровых нагрузок, часть пути подачи полувагонов с углем по территории специализированного угольного комплекса закрыта ветрозащитными сооружениями общей длиной 600 метров. Для дополнительного нагрева ограждения перед выгрузкой полувагонов оснащены инфракрасными излучателями.

«Управляющая портовая компания» и «Восточный Порт» в рамках реализации комплексной экологической программы по переходу на закрытые технологии перевалки угля проводят работу по модернизации и установке дополнительного высокотехнологического оборудования по пылеулавливанию и пылеподавлению. В том числе, пылеветрозащитных ограждений высотой более 20 метров на действующем угольном терминале и строящейся Третьей очереди. В рамках программы в большом объеме закуплена необходимая техника: вакуумные пылеуборочные машины, снегогенераторы, вакуумные погрузчики. Условия эксплуатации предполагают круглогодичное использование техники, в том числе, в условиях отрицательных температур.

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