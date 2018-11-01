Участковый из Черниговки Александр Мартеха: По всем вопросам местные жители идут ко мне

СЕГОДНЯ 01:31 2018-11-01T01:55:59+03:00

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Приморский участковый Александр Мартеха за несколько лет работы в родной Черниговке знает едва ли не всех местных жителей в лицо. Здесь он изучил каждую семью и умеет найти подход к каждому сельчанину. Именно он стал победителем регионального этапа конкурса «Народный участковый» и вышел на федеральный этап.

Где родился – там и пригодился!

Когда Александр учился в черниговской школе в 80-х годах, его ещё с детства интересовала работа в милиции. Подтянутые и опрятные сотрудники правоохранительных органов, которых уважают и к чьим советам прислушиваются и обращаются за помощью, - именно таким идеалам проникся школьник. С этими мыслями он окончил образовательное учреждение и отправился на срочную службу в Вооружённые силы. После дембеля долго не думал и отправился в местный техникум на юридический факультет.

Затем, как ни странно, в его судьба появилась столица. Там он поступил в Московский юридический институт и попутно работал в службе судебных приставов. Получив диплом, молодой специалист затосковал по родине. Как говорит Александр: «Где родился – там и пригодился!».

В родной край наш герой вернулся в 2013 году и сразу поступил на службу в полицию на должность участкового. Причём первое время он работал в нескольких десятках километров от дома (Черниговки) - в посёлке Сибирцево.

- Территория малознакомая, людей не знал ещё. На первый взгляд, все спокойно, но работы хватало: поднадзорники, то есть те, кто имеет судимость или недавно вышедшие из мест лишения свободы, с установленными ограничениями, состоящие на уёете у нарколога, пьющие, люди из неблагополучных семей. Поэтому без профилактической работы никак нельзя, - вспоминает Александр.

Александр знает как найти подход с каждым жителем Черниговки. Фото: пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю

Назад на родные просторы

В Сибирцево «народный» участковый работал не покладая рук до тех пор, пока ему на смену не нашли участкового из местных. Передал дела и отправился домой - в Черниговку.

На административном участке № 1 работа оказалась непростой. К тому же, помимо знакомых с детства земляков появились и новые люди. Впрочем, спустя время работа пошла на лад.

Как считает сам Александр, на родном участке у него уже сложились со всеми доверительные отношения и он легко найдёт подход к каждому жителю. Но не только с простыми сельчанами он может найти общий язык - его хорошо знают и принимают в местной администрации. В Черниговке он зарекомендовал себя как грамотного и неравнодушного человека.

Случись преступление в посёлке - Александр уже знает, куда идти и с кем в первую очередь общаться. Постепенно выстраивается картина произошедшего. Когда же наконец находится подозреваемый, участковый понимает - он не зря работает.

Без дела наш герой сидеть не любит. Фото: пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю

Ещё одно положительное качество черниговского участкового - он не сидит без дела и готов окунуться в работу в любую минуту. В минуты спокойствия занимается профилактикой правонарушений. Полицейский время от времени отправляется в сложные семьи.

Как отметил в разговоре Александр, он благодарит судьбу за то, что вокруг него отзывчивые и профессиональные коллеги, и он испытывает гордость за работу на благо общества.

- Работа участкового уполномоченного полиции хлопотная и требующая большой самоотдачи. Весь день на ногах, отвечаешь за всё. Местные жители идут практически со всеми вопросами ко мне. И именно это для меня и является главным достижением в моём деле. Не могу им отказать, ведь кто им поможет, если не я? – отмечает Александр Мартеха.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/675728" frameborder="0"></iframe> Народным участковым 2018 в Приморье стал Александр Мартеха.Видео: УМВД РФ по Приморскому краю

Приморский участковый 2018

"Комсомольская правда" вместе с приморским МВД РФ проводит всероссийский конкурс «Народный участковый». С 1 по 10 ноября на сайте стартует финальный этап голосования, в котором примут участие участковые от регионов страны.

Посетители сайта «Комсомолки» смогут не только отдать свой голос за своего кандидата, но и обсудить в комментариях работу службы участковых уполномоченных полиции, высказать свои пожелания, выразить слова благодарности и поделиться интересной историей.

Победителя и призёров поощрят правами министра внутренних дел (нагрудным знаком МВД России «Победитель всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый»), ценными подарками, а также почетными грамотами.