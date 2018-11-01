Комиссия Минздрава - врачам Приморья: научитесь пользоваться тем, что есть

СЕГОДНЯ 02:00 2018-11-01T02:06:23+03:00

Сейчас прорабатывают вопрос о «подъемных» для врачей и учителей, которые будут приезжать на работу в Приморский край

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Делегация Минздрава работает в Приморье по приглашению врио губернатора Олега Кожемяко.

Комиссия уже посетила ряд учреждений во Владивостоке и Находке, а также побывала в районных больницах. Главная её задача — оценить качество медпомощи, а также дать рекомендации по улучшению работы.

Особое внимание представители Минздрава уделяют работе первичных сосудистых отделений, кардиологии и неврологии.

Эксперты уже оценили работу первичного сосудистого отделения Владивостокской клинической больницы № 1. Здесь они познакомились с работой реанимации и интенсивной терапии острого нарушения мозгового кровообращения, посетили неврологию.

По словам главного внештатного невролога, профессора кафедры фундаментальной и клинической неврологии и нейрохирургии Российского национального исследовательского медицинского университета Николая Шамалова, сегодня медучреждениям надо эффективнее использовать и оптимизировать те ресурсы, что у них есть.

Специалисты подчеркивают, что главная цель на сегодня — создание условий для внедрения в массовую врачебную практику современных методов лечения.

Так, в стране создается служба экстренной специализированной медпомощи при жизнеугрожающих состояниях. Сейчас в нее входят более 590 сосудистых центров и 1,5 тысячи травмоцентров — 10 из них в Приморье. Расположение таких центров позволяет доставлять пациентов в течение «терапевтического окна», когда медпомощь наиболее эффективна. Для этого до конца 2018 года во всех регионах должна быть создана единая централизованная диспетчерская служба скорой помощи. При помощи системы ГЛОНАСС она позволит оптимизировать маршрутизацию больных и сократить время доставки пациента.

«После детального осмотра каждого первичного сосудистого центра мы готовы дать конкретные рекомендации», — подчеркнул Николай Шамалов.

Отметим, что экспертная группа из Минздрава работает в Приморье по приглашению главы региона Олега Кожемяко. Такая договоренность стала возможной благодаря встрече и переговорам врио главы края с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой.

Олег Кожемяко обсудил с ней проблемы здравоохранения Приморья. Результатом этих встреч стало подписанное распоряжение главы правительства о выделении Приморью денег на погашение долгов больниц за ЖКХ, на покупку медоборудования в 22 района.

Также сейчас прорабатывают вопрос о «подъемных» для врачей и учителей, которые будут приезжать на работу в Приморский край. Они смогут рассчитывать на суммы до 500 тысяч рублей.

В ближайшие дни в Приморье прилетят эксперты-онкологи, которые также дадут свои рекомендации по улучшению ситуации с заболеваемостью раком в регионе.