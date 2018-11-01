2018-11-01T08:39:01+03:00
Общество

Примпогода: первый снегопад во Владивостоке однозначно ждём в ноябре

А пока, по данным синоптиков, региону повезло с тёплым началом ноября
Оксана КИСЕЛЁВА
Поделиться:
В ближайшую субботу воздух в Приморье прогреется до +19В ближайшую субботу воздух в Приморье прогреется до +19Фото: Ксения КРЫМОВА
Изменить размер текста:

Солнечный четверг создал приморцам хорошее настроение. И, конечно, у многих возник вопрос, какой будет погода во Владивостоке и по краю в ближайшие дни, ведь впереди – сразу три дня отдыха, с 3 по 5 ноября.

На этот вопрос сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Приморье» ответила главный редактор сайта primpogoda.ru Марина Парфёнова:

- Очень хорошая погода будет в субботу. Чуть похуже будет в воскресенье и, к сожалению, похолодание – в понедельник. В субботу +13, 15 ожидаем во Владивостоке, и по краю тоже разброс температур – позитивный: от +10 до +19. Кстати, вода в Амурском заливе ещё +12. Поэтому нам, на самом деле, очень повезло с тёплым началом ноября. А в понедельник 5 ноября, температура воздуха ночью будет от ноля до +2, днём всего +4, 6 градусов. Поэтому, наверно, есть смысл обновить свой гардероб к понедельнику.

В то же время жители Владивостока помнят по опыту прошлого года, что уже 17 ноября город может парализовать снегопадом. Сейчас Марина Парфёнова рассказала:

- Первый снегопад во Владивостоке мы снова ждём в ноябре, однозначно. Но я пока не готова сказать, какого числа, потому что прогностические модели расходятся во мнении.

Главред «Примпогоды» добавила, что на их сайте проходит конкурс и пригласила читателей, слушателей «Комсомолки» угадать дату первого снега в краевой столице. Победитель получит путёвку в комплекс отдыха на берегу моря недалеко от Владивостока.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пьяная драка в центре Владивостока закончилась полицейской стрельбой
Шеф охранной фирмы пытался подкупить пристава во Владивостоке
Транспорт Владивостока переведут на безнал до конца года
Проезд рядом с администрацией Приморья перекроют
Суд во Владивостоке подтвердил самые печальные слухи о депутате Милуше
Застолье с водкой обернулось убийством и лагерями во Владивостоке
Ноябрьские праздники меняют график МФЦ во Владивостоке
Приморец присел на дороге и расстался с жизнью
Опытнейший водитель грузовика вдруг погубил пешехода в совхозе Приморья
Примтеплоэнерго оставит воров без верного заработка
Ветер в карманах: японцы хотят заработать на приморских муссонах
Восточный военный округ нанял более 8 тысяч контрактников
Полный молодёжи Ford опрокинулся в Приморье: пятеро пострадали
Таинственные киты объявились в российском Тихом океане
Приморская «Единая Россия» избавилась от мёртвых душ и надеется на женщин
Разбойник отнял у жительницы Владивостока машину и разбил её за пять минут
Ноябрь во Владивостоке начинается теплом и солнцем