В приморской колонии покончили с собой два заключенных
В Приморской исправительной колонии общего режима №39 произошло трагическое ЧП. Там погибли сразу двое заключенных. Об этом корреспонденту «КП» рассказала пресс-секретарь краевого ГУФСИН Виктория Завьялова.
– В камере штрафного изолятора обнаружили тела двух заключенных. Медики констатировали их смерть. Признаков насильственной смерти у них не обнаружили. Сейчас по этому факту проводится доследственная проверка, – сообщила она.
Оба заключенных покончили с собой. Причины их поступка неизвестны. Никакой информации о личностях погибших пока не разглашается. Сейчас в колонии, расположенной возле села Чкаловское в Спасском районе Приморья, работают представители Следственного комитета.
Примечательно, что в Интернете можно найти отзывы о состоянии дел в колонии. Они, впрочем, датированы 2015 годом – и кое-что могло поменяться… Но это совсем необязательно.
Вообще, подобные происшествия в колониях края происходят нечасто. Обычно приморские заключенные просто сбегают из мест лишения свободы, если им что-то не нравится.