2018-11-01T11:17:48+03:00
Происшествия

В приморской колонии покончили с собой два заключенных

Сейчас на месте трагедии работают сотрудники Следственного комитета
Пётр КАМУШКИН
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Медики констатировали смерть заключенныхМедики констатировали смерть заключенныхФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Приморской исправительной колонии общего режима №39 произошло трагическое ЧП. Там погибли сразу двое заключенных. Об этом корреспонденту «КП» рассказала пресс-секретарь краевого ГУФСИН Виктория Завьялова.

– В камере штрафного изолятора обнаружили тела двух заключенных. Медики констатировали их смерть. Признаков насильственной смерти у них не обнаружили. Сейчас по этому факту проводится доследственная проверка, – сообщила она.

Оба заключенных покончили с собой. Причины их поступка неизвестны. Никакой информации о личностях погибших пока не разглашается. Сейчас в колонии, расположенной возле села Чкаловское в Спасском районе Приморья, работают представители Следственного комитета.

Примечательно, что в Интернете можно найти отзывы о состоянии дел в колонии. Они, впрочем, датированы 2015 годом – и кое-что могло поменяться… Но это совсем необязательно.

Вообще, подобные происшествия в колониях края происходят нечасто. Обычно приморские заключенные просто сбегают из мест лишения свободы, если им что-то не нравится.

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