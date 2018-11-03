КПРФ отказалась участвовать в повторных выборах губернатора Приморского края

СЕГОДНЯ 08:55 2018-11-03T14:34:49+03:00

Эксперты считают, что на решение съезда коммунистов повлияла череда скандалов, связанных с кандидатом Андреем Ищенко в последнее время

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3 ноября большинство делегатов региональной конференции КПРФ в Приморье проголосовали за то, чтобы не выдвигать своего человека на выборы губернатора 16 декабря. Почему отказались выдвигать кандидатуру, «Комсомольской правде» пояснил первый секретарь крайкома Анатолий Долгачёв:

- Если мы идём и участвуем в этих выборах, то фактически признаём, что 16 сентября мы потерпели поражение. А наша партия считает, что Ищенко выиграл в сентябре. И любое проведение новых выборов является нелегитимным. То есть КПРФ не собирается участвовать в нелегитимных выборах.

По словам собеседника, сегодняшнее решение региональной партконференции не было навязано Центральным комитетом КПРФ, но Москву, конечно, проинформировали. Всего на конференции было 56 делегатов, из них 42 поддержали решение не выдвигать никого, 11 проголосовали против, и трое воздержались.

На вопрос, поддержат ли коммунисты кого-то из кандидатов от других политических сил, Долгачёв ответил:

Напомним, ранее депутат-коммунист Андрей Ищенко всё-таки собирался вновь участвовать, но сенатор от Приморья Светлана Горячева посоветовала ему сначала «возглавить какое-нибудь поселение».

В сентябре этого года выборы главы края растянулись на два тура, так как ни один кандидат не набрал более 50 %. Во втором туре врио губернатору Андрею Тарасенко, который баллотировался от «Единой России», противостоял коммунист Ищенко. Он сначала лидировал при подсчёте голосов в ночь с 16 на 17 сентября, но в итоге уступил всего полтора процента. Далее глава ЦИК Элла Памфилова обратила внимание на многочисленные нарушения во время тех выборов, и краевой избирком вынужден был аннулировать результат. Вскоре после этого президент поменял врио губернатора в Приморье, а Законодательное собрание назначило дату новых выборов – 16 декабря 2018 года.