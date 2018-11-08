2018-11-08T10:22:20+03:00
Происшествия

Прокуратура Приморья: вечеринку с кальянами в учительской проверяет полиция, это не наше дело

Надзорное ведомство занимается более серьезными правонарушениями
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
Комментарии: comments3
фото - pixabay.comфото - pixabay.com
Изменить размер текста:

Прокуратура Приморья не увидела оснований для проверки по «кальянной вечеринке в учительской», видеосъемка с которой появилась в сети.

Кураж в школьной учительской.

Как сообщила официальный представитель прокуратуры Приморья Елена Телегина, проверкой по подведомственности занялся муниципальный отдел МВД.

- Насколько мне известно, сейчас обстоятельства, при которых сделана эта видеозапись, проверяет полиция. Вы же видели её сами? Довольно взрослые молодые люди что-то пьют и курят. Во всяком случае, никаких следов насилия на видео нет, так что это полицейская прерогатива, - пояснила она.

В полиции подтвердили, что проверка действительно была инициирована, но говорить о результатах пока рано.

Напомним, что накануне в Instagram появилась короткая видеозапись, на которой группа молодых людей - юношей и девушек - пьют что-то из пластиковых стаканов и курят кальян, пытаясь пританцовывать под незамысловатую музыку.

Ничего необычного в этом видео нет, если бы не уточнение ряда комментаторов, что дело происходит в школьной учительской единственной школы села Новоникольск, а один из молодых людей - сын директора этой школы, основанной более 100 лет назад.

Особо пытливых приморцев порадовал и тот факт, что школа эта с 2016 года служит региональной площадкой Приморского края по духовно-нравственному воспитанию. «Какова духовность?!», - потешались комментаторы, тут же давая отпор тем, кто пытался вступаться за директора.

Так, пользователь kuksa.elena упрекнула защитницу директора: "Вы профиль недавно создали.. Может вы хороший знакомый директора!! все село говорит, что директора надо менять!" Другой пользователь, olesya8586, уточняет: "Они уже давно не школьники".

Корреспондент «Комсомольской правды» — Владивосток обратился в школу за официальным комментарием, однако в дирекции наотрез отказались говорить на эту тему.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала о другом скандальном инциденте в школе Приморья. Тогда ученица прочитала на уроке перед классом сомнительные стихи, приписываемые Владимиру Маяковскому.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Владивосток завлекает молодых педагогов самым действенным способом - рублём
У жителя Приморья нашли 35 моржовых бивней
Осуждённые Владивостока оказались вполне весёлыми и очень находчивыми
Штурмовики и армейская авиация стёрли террористов с лица Приморья
Список кандидатов в губернаторы Приморья вырос до 20 человек
Приморские спасатели ищут пропавший под Аскольдом катер
Лесничие-браконьеры заплатили за охоту в нацпарке Приморья почти 600 тысяч рублей
Не до АУЕ: в Приморье осудили рецидивиста, взявшего на дело подростка
Примводоканал снижает сброс неочищенных стоков
Во Владивостоке ремонтируют дорогу под Золотым мостом
Приморье лидирует по подделкам купюр с владивостокским мостом
Почта России получила награду Европейской почтовой ассоциации в области инноваций
Лжестроитель два года дурил приморцев по объявлениям на «Барахолке»
Приморского рецидивиста подвела страсть к мотоциклам
Надгробия Героев СССР удалось спасти со свалки в Приморье
Загадочные «Кванториумы» превратят детей Приморья в инноваторов
Приморцы всё чаще садятся за руль крепко пьяными
Водолазов ТОФ дольше недели выводят из-под пресса чудовищного давления
Какие улицы Владивостока отремонтируют до холодов
В Приморье более 30 тысяч человек стали получать почту без извещений и паспорта
Приморские пожарные спасли рухнувшего с высоты рабочего
Ноябрьский дождь охладит в четверг головы приморцев
Двадцатилетнего парня с большими ушами ищут в Приморье
В Приморье мигрант заплатит 7000 штрафа за десятитысячную взятку
К 100-летию Главного разведывательного управления выпущена почтовая марка