Прокуратура Приморья: вечеринку с кальянами в учительской проверяет полиция, это не наше дело

СЕГОДНЯ 06:30 2018-11-08T10:22:20+03:00

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Прокуратура Приморья не увидела оснований для проверки по «кальянной вечеринке в учительской», видеосъемка с которой появилась в сети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/676742" frameborder="0"></iframe> Кураж в школьной учительской.

Как сообщила официальный представитель прокуратуры Приморья Елена Телегина, проверкой по подведомственности занялся муниципальный отдел МВД.

- Насколько мне известно, сейчас обстоятельства, при которых сделана эта видеозапись, проверяет полиция. Вы же видели её сами? Довольно взрослые молодые люди что-то пьют и курят. Во всяком случае, никаких следов насилия на видео нет, так что это полицейская прерогатива, - пояснила она.

В полиции подтвердили, что проверка действительно была инициирована, но говорить о результатах пока рано.

Напомним, что накануне в Instagram появилась короткая видеозапись, на которой группа молодых людей - юношей и девушек - пьют что-то из пластиковых стаканов и курят кальян, пытаясь пританцовывать под незамысловатую музыку.

Ничего необычного в этом видео нет, если бы не уточнение ряда комментаторов, что дело происходит в школьной учительской единственной школы села Новоникольск, а один из молодых людей - сын директора этой школы, основанной более 100 лет назад.

Особо пытливых приморцев порадовал и тот факт, что школа эта с 2016 года служит региональной площадкой Приморского края по духовно-нравственному воспитанию. «Какова духовность?!», - потешались комментаторы, тут же давая отпор тем, кто пытался вступаться за директора.

Так, пользователь kuksa.elena упрекнула защитницу директора: "Вы профиль недавно создали.. Может вы хороший знакомый директора!! все село говорит, что директора надо менять!" Другой пользователь, olesya8586, уточняет: "Они уже давно не школьники".

Корреспондент «Комсомольской правды» — Владивосток обратился в школу за официальным комментарием, однако в дирекции наотрез отказались говорить на эту тему.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала о другом скандальном инциденте в школе Приморья. Тогда ученица прочитала на уроке перед классом сомнительные стихи, приписываемые Владимиру Маяковскому.