Время менять резину: приморских водителей просят «переобуться»

СЕГОДНЯ 09:37 2018-11-08T10:22:20+03:00

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Приморских водителей призвали как можно быстрее «переобуть» свои машины в зимнюю резину. По региону вот-вот ударит мощный циклон. Во время первых сильных снегопадов на дорогах края обычно в разы вырастает аварийность. Объясняется это очень просто: многие беспечные водители продолжают ездить на летних шинах. Из-за этого на заснеженных и скользких дорогах и автомобили значительно теряют в управялемости.

Как следствие – на дорогах Приморья происодят десятки аварий, а в крупных городах начинаются пробки.

– За три прошедших года первые снегопады спровоцировали более 700 автоаварий. В них получили травмы 50 человек, двое погибли. В 2015 году таких ДТП было 88, в 2016 году – 77. В прошлом году произошло сразу 540 таких аварий. Общее число автомобилей-участников составило 1301, – рассказала представительница пресс-службы приморского управления ГИБДД.

68% аварий пришлось именно на Приморскую столицу. Многие горожане с содроганием вспоминают «черную пятницу» 17 ноября – когда движение в городе полностью парализовало. Вина в этом коллапсе лежала не только не дорожных службах, оказавшихся совершенно беспомощными. Множество проблем создали водители на летней «резине», которые попадали в ДТП и перекрывали движение.

Как ранее сообщала «Комсомолка», ночью и днём 9 ноября в крае ожидаются сильные дожди со снегом. Количество осадков выпадет на уровне 15-45 мм, а местами превысят 50 мм и более за 12 часов и менее.

Непогода придёт в Приморье из-за смещения южного циклона на северо-запад Японского моря в край. С ночи 9 ноября ожидается сильное похолодание по краю - от 0 до 5 градусов ночью, в северных районах -3...-8, и от 2 до 7°С днём. В дневное время ожидается гроза.

Также циклон принесёт сильный ветер - 11-16 м/с, на побережье порывами до 25м/с. Ночью 10 ноября сильный дождь со снегом сохранится на северо-востоке края.