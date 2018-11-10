2018-11-10T04:13:44+03:00
Происшествия

15 тысяч дел: полиция Приморья принимает поздравления и подводит итоги года

10 ноября принимают поздравления все те, кто служит в органах внутренних дел, кто отдал службе многие годы своей жизни, кто нашел свое призвание в профессии защитника правопорядка
Игорь СОРОКИН
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Сегодня сотрудники органов внутренних дел отмечают профессиональный праздник, который в этом году совпал с 300-летием российской полиции.

Треть всех преступлений на Дальнем Востоке регистрируют в Приморском крае. Это связано с тем, что Приморье — пятый регион по площади и первый по численности населения — около 2 миллионов человек. Поэтому от граждан поступает множество обращений, и все они отрабатываются и тщательно проверяются. Только за прошлый год в органы внутренних дел поступило порядка 490 тысяч сообщений о происшествиях.

За последние годы в Приморье снизилось количество преступлений. Так, за 10 месяцев 2018 года зарегистрировано на 9,3 % преступлений меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

За последние пять лет снижение наблюдается по общеуголовным видам преступлений: убийствам, грабежам и всем видам краж. Некоторые цифры сопоставимы с 1980 годом (современная статистика МВД идёт с этого времени).

Уменьшилась криминальная напряженность на улицах и в общественных местах. Снижение регистрации отмечено практически по всем видам преступлений. Так, сократилось количество преступлений тяжкой и особо тяжкой категории (-24 %), в том числе убийств (-13 %) и фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (-23 %). Снизилось число краж (-11 %),в том числе карманных (-23 %), краж транспорта (-24 %), сотовых телефонов (-10 %).

Позитивных результатов удалось достичь благодаря сообщениям граждан о совершенных или готовящихся преступлениях, содействию добровольных народных дружин, позволившему снизить криминальную напряженность на улицах.

На 32 % сократилось количество преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Идёт работа по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикой и культивированной конопли. Из незаконного оборота изымаются сотни килограммов наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ.

Число разбойных нападений снизилось на 35,5 %, количество грабежей уменьшилось на 28,2 %.

Сохраняется тенденция к снижению уровня уличной преступности. Благодаря профилактике число преступлений в общественных местах снизилось на 12,8 %, на улицах населенных пунктов края — на 14 %.

В поле антиалкогольного законодательства полицейские выявили и пресекли 1900 административных правонарушений. Тысячи литров алкоголя и спиртосодержащей продукции выведены из незаконного оборота, нарушителей привлекают к законной ответственности. Как результат — число бытовых преступлений сократилось на 22 %.

На 16,5 % снизился уровень подростковой преступности.

В 2018 году сотрудники полиции Приморья раскрыли ряд тяжких преступлений: задержаны четверо граждан, промышлявших кражами из гаражей во Владивостоке. Подозреваемые признались в 15 эпизодах преступной деятельности.

Пресечена деятельность организованной группы, кравшей автомашины во Владивостоке. Установлена причастность задержанных к 10 эпизодам противоправной деятельности.

За мошенничество задержан мужчина, который по объявлениям о продаже запчастей в Интернете обманом завладел деньгами доверчивых россиян. Уже установлена причастность задержанного к восьми эпизодам.

Резонансными стали дела о незаконной добыче и продаже дериватов животных, занесенных в Красную книгу. Обвиняемые в незаконной охоте и сбыте шкуры амурского тигра предстали перед судом.

В итоге за год следователи органов внутренних дел Приморского края окончили расследованием порядка 15 тысяч уголовных дел.

Задачи по охране правопорядка, защите личных и имущественных интересов граждан сотрудники органов внутренних дел выполняют, не считаясь с личным временем, а порой жертвуя здоровьем и жизнью.

Поздравляя коллег, начальник УМВД по Приморью Николай Афанасьев поблагодарил их за службу, пожелав профессиональной удачи и успехов в нелегкой работе, здоровья, мира и понимания в семьях, всех благ.

Редакция "Комсомольской правды" - Владивосток искренне поздравляет уважаемых сотрудников ОВД и желает им успешных задержаний, раскрытий и своевременного повышения по службе.

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