Председатель Следственного комитета отстранил руководителя ведомства в Приморье Сергея Грызыхина

СЕГОДНЯ 01:22 2018-11-09T01:39:10+03:00

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин временно отстранил от исполнения служебных обязанностей руководителя СК по Приморскому краю Сергея Грызыхина. На совещании в Москве этот шаг обосновали низкими показателями работы регионального следственного органа. Начата служебная проверка. Глава ведомства Александр Бастрыкин в ближайшее время выезжает во Владивосток, где проведёт личный приём граждан.

В СК РФ прошло оперативное совещание по итогам работы ведомства за три квартала 2018 года. На ковёр вызвали руководителей региональных управлений, в работе которых нашлись явные проколы. В частности, речь шла о затянутых сроках следствия по уголовным делам. Также «отстающим» управлениям необходимо добиваться возмещения ущерба по делам о невыплате заработной платы. Кроме того, Александр Бастрыкин требует немедленно реагировать на происшествия, связанные с нарушением прав социально незащищенных слоев граждан, ветеранов, пенсионеров и несовершеннолетних.

«С учётом низких показателей работы следственного управления по Приморскому краю председатель СК России принял решение временно отстранить от исполнения служебных обязанностей руководителя этого подразделения Сергея Грызыхина и поручил начать проведение в отношении него служебной проверки», - говорится в официальном сообщении ведомства.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Сергей Грызыхин родился в 1976 году в Омске. Там же окончил Омский государственный университет, специальность «юриспруденция». В органах прокуратуры - с 1997 года. В 2007-м получил назначение на должность руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, которое возглавлял до августа 2017 года. 21 августа того же года президент России подписал указ о назначении генерал-майора юстиции Грызыхина новым руководителем Следственного управления СК по Приморскому краю.