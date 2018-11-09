2018-11-09T02:04:45+03:00
Общество

Научный мониторинг в бухте Находка: в акватории обитают гребешок и мидии

Компания «Терминал Астафьева» успешно реализует программу по выращиванию моллюсков
Олег БЕЛОВ
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«Терминал Астафьева» совместно с ДВО РАН разработал программу по очистке акватории с помощью... моллюсков.«Терминал Астафьева» совместно с ДВО РАН разработал программу по очистке акватории с помощью... моллюсков.
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ОАО «Терминал Астафьева» совместно с учёными ДВО РАН разработал программу по очистке акватории с помощью засеивания прилегающей бухты моллюсками: гребешком и мидией. Наличие этих организмов автоматически означает благоприятное состояние воды в бухте Находка. Накануне на предприятии провели первый мониторинг. Для этого Андрей Маич - кандидат географических наук, научный сотрудник института географии ДВО РАН - опустился на дно бухты на глубину 10 метров. После погружения оказалось, что живности у причала довольно много.

Андрей Маич опустился на дно бухты на глубину 10 метров.

Андрей Маич опустился на дно бухты на глубину 10 метров.

- Всё, что растёт на мягких субстратах, тут присутствует. Из моллюсков, в частности, гребешок и мидии. Причем, гребешок разных возрастных категорий, что показывает на то, что здесь ему живётся хорошо, что здесь он нерестится. Есть там и взрослые моллюски, где-то до 7-8 лет, и менее возрастные - около года, - отметил учёный.

Чтобы продемонстрировать промежуточный результат работы, накануне на «Терминал Астафьева» пригласили жителей ближайшего микрорайона, которым предложили попробовать выловленный гребешок. По их словам, гребешок не отличить от того, что продают в торговых сетях.

Моллюски со дна бухты Находка во всей красе.

Моллюски со дна бухты Находка во всей красе.

- Очень вкусный гребешок. Если честно, даже не думала, что здесь, на предприятии, можно вырастить моллюсков, - сказала жительница микрорайона Татьяна Подольская.

«Терминал Астафьева» помимо программы по разведению моллюсков и проекта по улучшению бытовых условий жителей мыса Астафьева, продолжает реализацию программы перехода на закрытую перевалку угля. Вокруг предприятия уже возвели ограждение высотой 21 метр - самый высокий показатель среди стивидорных компаний Находки. В круглосуточном режиме работают 9 пылеподавляющих пушек. А штабеля с углём по соглашению с инициативной группой жителей микрорайона отодвинуты на 100 метров от защитного ограждения.

- В настоящее время мы ожидаем поставку двух дополнительных водяных пушек, а также поставку специальной смеси из Голландии. Она покроет штабеля с углём тонким слоем пленки, которая держится 90 дней и при этом устойчива к влиянию дождя и снега. Со стороны моря совсем скоро появится пылезащитный экран еще большей высоты - 25 метров, - сообщил исполнительный директор ОАО «Терминал Астафьева» Александр Ганин.

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