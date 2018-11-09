2018-11-09T07:20:40+03:00
Общество

Плавающие киоски и улицы-реки: Владивосток затопило из-за сильного ливня

Многие районы города утром ушли под воду
Артём КАБАНКОВ
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Владивосток снова ушел под воду. Ситуацию усугубило отсутствие ливневок. Фото: dpscontorol_125rusВладивосток снова ушел под воду. Ситуацию усугубило отсутствие ливневок. Фото: dpscontorol_125rus
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Сегодня на Приморье обрушился очередной циклон. Сильнее всего досталось Владивостоку – приморскую столицу просто затопило. Из-за мощного ливня, который начался еще ночью, многие районы города просто ушли под воду.

Особенно досталось району площади Луговой. Из-за практически не работающей ливневой канализации она превратилась в одно огромное озеро. Машинам приходится преодолевать этот район города вброд.

Луговая утонула.

А вот один из ларьков, стоящих вдоль дороги, просто унесло течением. Бурлящий поток дождевой воды смыл павильон – и его владельцы ничего не могли с этим сделать.

Владивосток. Уплыл Ларек.

Ничуть не лучше обстановка в районе Спортивной.

На Спортивной - с самого утра пробки. Дорога больше напоминает речку. Фото: dps_control

На Спортивной - с самого утра пробки. Дорога больше напоминает речку. Фото: dps_control

«Плавает» и улица Калинина – ее зетопило почти на всем протяжении.

Город тонет. Фото: dpscontrol_125rus

Город тонет. Фото: dpscontrol_125rus

Вот такая обстановка, например, наблюдается в районе поликлиники №5 (Калинина, 78). Постетилеям учреждения приходится перепрыгивать бурный поток на входе в здание. Тем, кто сделать этого не может – например, пенсионерам – приходится мочить ноги в дождевой воде.

Владивосток. Поликлиника №5 после дождя.

Не замочить ноги почти нереально. Фото: dpscontrol.ru

Не замочить ноги почти нереально. Фото: dpscontrol.ru

А вот такая картина наблюдается в районе остановки «Трудовая». Местным жителям приходится идти прямо по проезжей части – иначе сухими они точно не останутся.

Потопы на Трудовой.

Как обычно, под воду ушел район стадиона «Строитель» - его неизменно подтапливает во время каждого дождя. На данный момент проехать там могут только машины повышенной проходимости. С утра в огромной луже заглох уже минимум один автомобиль.

Стадион "Строитель". Потоп.

Точно такая же картина наблюдается в районе Дальзавода – потоп на дороге ниже остановки является еще одной владивостокской традицией.

Дальзаводская улица. Все плохо. Фото: dpscontorol_125rus

Дальзаводская улица. Все плохо. Фото: dpscontorol_125rus

Еще одной утонувшей улицей стала Гамарника. Там сейчас наблюдается вот такая картина.

Улица Гамарника после дождя.

В районе 3-й Рабочей улицы – ничуть не лучше. Вот такая ловушка, например, поджидает автомобилистов на спуске с Котельникова на Карла Жигура.

Сюда запросто может кгодить какой-нибудь невнимательный водитель.

Сюда запросто может кгодить какой-нибудь невнимательный водитель.

3-я Рабочая. Все "плывет".

И, само собой, затопило многострадальную улицу Космонавтов. Она снова превратилась в огромное озеро.

Улица Космонавтов никогда не меняется. Фото: dpscontorol_125rus

Улица Космонавтов никогда не меняется. Фото: dpscontorol_125rus

С другой стороны, приморской столице еще повезло. В Пограничном, например, этой ночью вообще выпал снег. Сейчас дорожная обстановке в поселке очень непростая.

А в Пограничном - снег. Фото: dpscontrol.ru

А в Пограничном - снег. Фото: dpscontrol.ru

Во Владивостоке, кстати, тоже обещали снегопад. Если бы снег действительно выпал, то на дорогах приморской столицы образовался бы настоящий коллапс. Впрочем, еще не вечер – и при понижении температуры ливень легко может превратиться в мокрый снег. И вот тогда начнется настоящее «веселье».

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