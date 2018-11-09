Плавающие киоски и улицы-реки: Владивосток затопило из-за сильного ливня
Сегодня на Приморье обрушился очередной циклон. Сильнее всего досталось Владивостоку – приморскую столицу просто затопило. Из-за мощного ливня, который начался еще ночью, многие районы города просто ушли под воду.
Особенно досталось району площади Луговой. Из-за практически не работающей ливневой канализации она превратилась в одно огромное озеро. Машинам приходится преодолевать этот район города вброд.
Луговая утонула.
А вот один из ларьков, стоящих вдоль дороги, просто унесло течением. Бурлящий поток дождевой воды смыл павильон – и его владельцы ничего не могли с этим сделать.
Владивосток. Уплыл Ларек.
Ничуть не лучше обстановка в районе Спортивной.
На Спортивной - с самого утра пробки. Дорога больше напоминает речку. Фото: dps_control
«Плавает» и улица Калинина – ее зетопило почти на всем протяжении.
Город тонет. Фото: dpscontrol_125rus
Вот такая обстановка, например, наблюдается в районе поликлиники №5 (Калинина, 78). Постетилеям учреждения приходится перепрыгивать бурный поток на входе в здание. Тем, кто сделать этого не может – например, пенсионерам – приходится мочить ноги в дождевой воде.
Владивосток. Поликлиника №5 после дождя.
Не замочить ноги почти нереально. Фото: dpscontrol.ru
А вот такая картина наблюдается в районе остановки «Трудовая». Местным жителям приходится идти прямо по проезжей части – иначе сухими они точно не останутся.
Потопы на Трудовой.
Как обычно, под воду ушел район стадиона «Строитель» - его неизменно подтапливает во время каждого дождя. На данный момент проехать там могут только машины повышенной проходимости. С утра в огромной луже заглох уже минимум один автомобиль.
Стадион "Строитель". Потоп.
Точно такая же картина наблюдается в районе Дальзавода – потоп на дороге ниже остановки является еще одной владивостокской традицией.
Дальзаводская улица. Все плохо. Фото: dpscontorol_125rus
Еще одной утонувшей улицей стала Гамарника. Там сейчас наблюдается вот такая картина.
Улица Гамарника после дождя.
В районе 3-й Рабочей улицы – ничуть не лучше. Вот такая ловушка, например, поджидает автомобилистов на спуске с Котельникова на Карла Жигура.
Сюда запросто может кгодить какой-нибудь невнимательный водитель.
3-я Рабочая. Все "плывет".
И, само собой, затопило многострадальную улицу Космонавтов. Она снова превратилась в огромное озеро.
Улица Космонавтов никогда не меняется. Фото: dpscontorol_125rus
С другой стороны, приморской столице еще повезло. В Пограничном, например, этой ночью вообще выпал снег. Сейчас дорожная обстановке в поселке очень непростая.
А в Пограничном - снег. Фото: dpscontrol.ru
Во Владивостоке, кстати, тоже обещали снегопад. Если бы снег действительно выпал, то на дорогах приморской столицы образовался бы настоящий коллапс. Впрочем, еще не вечер – и при понижении температуры ливень легко может превратиться в мокрый снег. И вот тогда начнется настоящее «веселье».