Главная задача – забота и милосердие

СЕГОДНЯ 06:00 2018-11-09T08:00:56+03:00

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В последних числах октября состоялся первый Съезд работников сферы социальной защиты Приморья. В нем приняли участие более 500 представителей отрасли, в том числе делегации из Москвы, Санкт-Петербурга, Якутии, а также иностранные коллеги. Множество новых направлений обсудили специалисты, чей профессиональный долг - предоставление мер социальной поддержки приморцам. Тема форума -«Социальные инновации: стратегия и перспективы развития». Участников съезда приветствовал врио губернатора региона:

- Хочу сказать спасибо за колоссальный труд, уважаемые коллеги, за то, что вы делаете для этих людей, которые действительно нуждаются в вашей помощи,- сказал Олег Кожемяко во время официальной церемонии открытия съезда. - Я искренне рад, что нам на определенном поворотном моменте истории Приморья удается собрать всех соцработников Приморья, чтобы рассказать о тех проектах, которые мы будем реализовывать на нашей земле. Безусловно, все работники вызывают у меня искреннее уважение. Я хорошо знаю ваш нелегкий труд и, безусловно, ценю тот профессионализм, то отношение к людям, которое проходит через вас, через ваши руки и душу.

Лучшие практики

В Приморском крае более семи тысяч работников социальной сферы. На попечении у них находится почти 10 тысяч пожилых людей, инвалидов, за которыми нужно ухаживать на дому. Более четырех тысяч одиноких пенсионеров и инвалидов, которые живут в домах-интернатах, и почти семи тысяч детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которые восстанавливаются в социально-реабилитационных центрах. А в целом более 650 тысяч приморцев – почти одна треть жителей – так или иначе являются получателями каких-то видов льгот и пособий. И зона ответственности здесь поистине огромная.

С передовыми практиками участники съезда детально познакомились, посетив различные площадки. Так, в Уссурийском филиале Приморского центра социального обслуживания населения (ПЦСОН) успешно реализуется проект «Активное долголетие», который пользуется большой популярностью среди пенсионеров.

Побывали участники съезда в уникальном Уссурийском реабилитационном центре, где проживают молодые инвалиды с ментальными нарушениями. Это одно из немногих подобных учреждений в России, которые практикуют трудоустройство своих воспитанников.

- Мы были приятно поражены работой сотрудников. Никакие общественные комитеты или «общественные контроли» не заставят людей, находящихся в стенах, например, психоневрологического интерната, быть счастливыми, улыбаться, открыто идти на диалог – все это свидетельствует о высоком качестве обслуживания и замечательной работе персонала в таких учреждениях. Опыт подобного взаимодействия, безусловно, полезен для социальных работников,- оценила президент Союза социальных педагогов и социальных работников Антонина Дашкина.

Антонина ДашкинаФото: Олег БЕЛОВ

В условиях чрезвычайности

Большой интерес проявили российские и зарубежные участники съезда к теме «круглого стола», посвященного опыту приморских социальных работников по оказанию помощи в условиях чрезвычайных ситуаций. Они первыми приходят в зону ЧС, когда на территории завершают работу оперативные службы, долгом которых является ликвидация последствий стихии. И встречаются с людьми, находящимися в условиях сильного стресса. В таких ситуациях важна не только материальная помощь в любой форме, но и психологическая поддержка.

Приморским специалистам было, что рассказать коллегам. Специальный тренинг в рамках федерального проекта «Протянуть руку помощи» прошли более 20 представителей муниципалитетов, которые наиболее подвержены ударам стихии Уссурийска, Лесозаводска, Чугуевского, Кавалеровского, Хасанского, Михайловского, Пожарского, Красноармейского районов и других.

Мария КузьминаФото: Елена КРАЙНЕВА

- В программе школы социального работника, занятия в которой нацелены на повышение уровня профессиональной подготовки, имеется отдельный раздел действий в режиме ЧС,- рассказала заместитель директора ПЦСОН Мария Кузьмина. - Вместе с тем специалисты Приморского центра социального обслуживания населения уделяют внимание подготовке граждан к правильному поведению в любой ситуации. Во всех филиалах центра работают программы школы безопасности для пожилых. На них пенсионеров обучают не только обеспечивать личную безопасность, но и навыкам оказания помощи другим.

Специалисты социальной сферы отвечают за предоставление оперативной информации пострадавшим и их родственникам о процессе ликвидации чрезвычайной ситуации. Они состоят в комиссиях по оценке ущерба. В условиях ЧС социальные работники помогают не только своим подопечным, но и всем обратившимся за помощью. Работники центра и территориальных отделов соцзащиты помогают наладить коммуникации пострадавших и родственников между собой и оперативными службами: МЧС, скорой помощью, полицией и пожарной службами.

Мария Кузьмина подчеркнула особую роль в ликвидации последствий стихийных бедствий благотворителей: от предприятий и организаций, социально ответственного бизнеса до рядовых граждан, которые откликаются на помощь жителям пострадавших районов.

Иностранные коллеги также говорили о том, что хорошо подготовленные сотрудники социальных служб способны существенно облегчить положение своих подопечных в условиях ЧС. Гости заверили, что, несмотря на общую схожесть во многих моментах, опыт приморцев заслуживает внимательного изучения.

Новые задачи

Глава региона Олег Кожемяко ставит перед соцзащитой ряд задач по расширению мер социальной поддержки приморцев. Соответственно будет расширена госпрограмма края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013-2020 годы. Новые законы, которые уже приняты, и те, что находятся в стадии разработки, – это лишь часть инициатив, которые специалистам департамента труда и социального развития предстоит воплотить в жизнь.

- В дни форума мы обсудили с коллегами новые формы работы по всем сегментам социальной отрасли. Это продление активного долголетия, развитие надомных социальных услуг, социальное сопровождение семей с детьми, в том числе поддержка родителей, воспитывающих ребенка-инвалида, повышение качества обслуживания в стационарных учреждениях, предоставление различных мер социальной поддержки и многое другое, – рассказала директор ведомства Лилия Лаврентьева.

По ее словам, большой блок тем на своих площадках обсудили специалисты службы занятости – совсем свежие, озвученные в нацпроекте «Демография», связанные с изменением пенсионного возраста в России, а также те, по которым Приморский центр занятости населения уже работает не первый год.

- Среди тем – содействие занятости инвалидов и женщин с несовершеннолетними детьми, общение с работодателями, привлекающими иностранную рабочую силу, профессиональная подготовка безработных, различные формы трудоустройства и другие вопросы, которые ежедневно решают коллеги из центра занятости, – отметила Лилия Лаврентьева.

Еще одно направление, вызвавшее интерес гостей Приморья, – это опыт работы с детьми, подростками, межведомственное сопровождение семей в трудной жизненной ситуации, помощь семьям с ребенком-инвалидом. В этом году приморские специалисты акцентировали внимание на развитии ранней помощи семьям, в которых растут дети с ограниченными возможностями здоровья.

Подводя предварительные итоги первого Съезда социальных работников, директор департамента Лилия Лаврентьева отмечает: очень важно, что такая встреча специалистов происходит именно сейчас, когда, по сути, моделируется будущее социальной отрасли Приморья.

- Мы открыты к общению, готовы делиться планами, идеями. Сегодня стоят беспрецедентно важные задачи, главная цель которых – достигнуть социального благополучия в целом и для каждого жителя, создать условия для преодоления бедности, активного долголетия, – подчеркнула глава ведомства.