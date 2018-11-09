2018-11-09T09:05:03+03:00
Общество

Секреты кимоно откроет Япония

Японская префектура Тоттори приглашает на мастер-классы по ручному ткачеству, окрашиванию ткани и примерке кимоно в Приморскую картинную галерею
Елена КРАЙНЕВА
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Приморские девушки с удовольствием примеряют традиционные японские нарядыПриморские девушки с удовольствием примеряют традиционные японские нарядыФото: Олег БЕЛОВ
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В выставочных залах Приморской государственной картинной галереи на Партизанском проспекте, 12 состоятся мастер-классы по ручному ткачеству, окрашиванию ткани и примерке кимоно в рамках выставки «Традиционные узоры города Кураёси». Это старинное искусство японского ручного ткачества, традиции которого живут по сей день.

- В рамках мастер-класса по ткачеству гости под руководством мастеров Кураёси смогут соткать на настоящих ручных станках подкладки под горячее с рисунком груши – визитной карточкой префектуры Тоттори,- рассказали организаторы любопытного урока.

Опыт для любителей творчества собственными руками точно будет уникальным. Только здесь жители Приморья получат возможность узнать секреты создания хлопчатобумажных полотен с традиционными узорами «Э-гасури», а также смогут примерить кимоно в стиле Кураёси-гасури, привезенные японскими мастерами. На мастер-классе по окрашиванию ткани участники окрасят платки, используя различные виды натуральных красителей – индиго, марену, цезальпинию и бархатное дерево.

Конкретно!

10 ноября - участники мастер-класса по примерке с помощью мастеров научаться правильно надевать кимоно Кураёси-гасури. Все желающие смогут также сделать фотографию на память. С 10.00 до 12.00 по адресу: Владивосток, Партизанский пр., 12 в двух залах галереи одновременно пройдут мастер-классы по ткачеству и окрашиванию. С 14.00 до 16.00 пройдут мастер-классы по ткачеству и примерке кимоно. Участие в мастер-классах бесплатно. Предварительная запись по тел.: (423) 241-06-10.

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