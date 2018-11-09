Фоторассказ о приморцах – в библиотеке имени Горького

СЕГОДНЯ 06:45 2018-11-09T09:05:03+03:00

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Приморью исполнилось 80 лет, но регион молод душой энергетикой жителей края. Фотовыставка «Встречи» Сергея Леонова задумана как фоторассказ о людях, которые здесь живут и работают. Фотопортреты людей разных возрастов притягивают, их хочется детально рассматривать, они многое могут рассказать тому, кто умеет понять художника, ведь каждое человеческое лицо – это документ истории.

- Все снятое Сергеем Леоновым – осмысление познанного. Он – участник многих коллективных выставок. И персональных – тоже,- рассказали организаторы выставки, которая открыта в государственной публичной библиотеке имени Горького. – И эта свидетельствует о том, что художник не собирается останавливаться. Он продолжает «останавливать». Останавливать мгновенья жизни и запечатлевать лица – потому что и то, и другое прекрасно.

Фотовыставка называется «Встречи». Сергей Леонов – не просто созерцатель. Будучи настоящим мастером художественной съемки, он остается репортёром, который умеет «ловить момент». Первые шаги в творческой жизни сделал во время службы на Краснознаменном Тихоокеанском флоте. Публиковал свои снимки во флотской газете. После окончания отделения журналистики ДВГУ служил в редакции «Боевой вахты».

А позже исполнил свою мечту, став «философом с фотоаппаратом». Вглядитесь в портреты наших земляков,- в работах Леонова мы сами, наши отцы и матери, старшее поколение. Те, кто построил фундамент Приморского края с характерным для нас упорством, некоторым вольномыслием и неизбывной любовью к родной земле.

Выставка продлится по 14 ноября по адресу: Владивосток, ул. Некрасовская, 59-а.