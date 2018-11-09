2018-11-09T10:09:48+03:00
Экономика

Китайским аграриям в Приморье грозят миллионные выплаты за порчу земли

Олег Кожемяко: Если применяются какие-то гербициды или другие запрещённые средства обработки почв, - всё, горячий привет!
Олег БЕЛОВ
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Приморские земли привлекают иностранных инвесторов. Но не все они действуют чистоплотно.Приморские земли привлекают иностранных инвесторов. Но не все они действуют чистоплотно.Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Проверка, которую провели федеральные ведомства по обращению врио губернатора края Олега Кожемяко, выявила нарушения законодательства иностранными сельхозпроизводителями в Ханкайском, Октябрьском районах и Уссурийске. Нарушителям грозят многотысячные штрафы, а также возмещение нанесенного ущерба. Суммы могут исчисляться миллионами рублей.

Во время встречи в Михайловском районе в начале октября местные сельхозпроизводители обратились к главе Приморья Олегу Кожемяко с просьбой проверить аграрные компании, где используется труд иностранцев, на соблюдение законодательства в области сохранения плодородия земель, загрязнения окружающей среды и качества выпускаемой продукции. Олег Кожемяко пообещал инициировать такие проверки и, в случае подтверждения фактов, принять меры к нарушителям.

- Направить Росприроднадзор, Россельхознадзор... Если там применяются какие-то гербициды или другие запрещённые средства обработки, расторгнуть договор и запретить использование. Всё, горячий привет! - эмоционально ответил он российским фермерам.

В результате проверок сотрудники управления Россельхознадзора выявили нарушения в четырех компаниях Ханкайского, Октябрьского районов и Уссурийского городского округа, где работали китайцы.

- Нарушения выявлены на площади больше восьми гектаров. Участки заросли сорняком, загрязнены отходами производства. Полиэтиленовая пленка после уборки урожая запахивалась вместе с землей на следующий год. Уничтожался плодородный слой почвы, - отметил руководитель Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Дмитрий Зданович.

Например, на земельном участке, принадлежащий на правах аренды компании «Ива», больше тысячи гектаров затопило жидкими отходами от птицефабрики, находящейся в управлении китайских сельхозпроизводителей.

Кроме того, управление Роспотребнадзора по Приморскому краю зафиксировало, что предприятие «Сатурн» сбрасывает жидкость после промывки ёмкостей от пестицидов и агрохимикатов прямо в почву, а места для их хранения отсутствуют. В полевом стане компании «Прогресс» рядом с посёлке Доброполье в том же Уссурийском городском округе земля загрязнена бытовыми стоками.

В связи с выявленными фактами китайских аграриев привлекут к административной ответственности. Так, за не проведение агротехнических и фитосанитарных мероприятий одной из компаний придется заплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. Также специалисты подсчитают ущерб, причинённый почвам. Сумма возмещения может составить от 3 миллионов рублей.

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