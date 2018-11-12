Снегопад может обрушиться на Приморье в двадцатых числах ноября

Сегодня в утреннем эфире радио «Комсомольская правда»-Приморье» на связь со студией по телефону вышла главный редактор сайта «Примпогода» Марина Парфёнова. Она ответила на вопрос ведущих, какая погода ожидается в ближайшее время во Владивостоке, Находке, Уссурийске и в целом по краю.

По словам собеседницы, погода на этой неделе в целом обещает быть позитивной и в основном без осадков.

- Небольшие осадки ожидаются в четверг, но об их характере говорить пока рано, потому что температура воздуха ещё слабоположительная: +4,6. В утренние часы от ноля до +2. Ночью температура воздуха во Владивостоке, Уссурийске, Находке отличается: до минус десяти в Уссурийске по ночам, в краевой столице – до минус двух, а в Находке – около ноля. Если говорить о том, когда случится первый снегопад, то он вероятен в последней декаде ноября – в двадцатых числах, - сказала главный редактор primpogoda.ru.

Свою информацию по этому поводу распространил также автор аккаунта pogoda_25_region в Instagram.com. Он написал, что «активный циклон с фронтальными разделами может выйти на край ориентировочно 22 ноября и принести снег на юг края, в том числе, во Владивосток. Это пока предварительный и неточный прогноз».

В Приморском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды «Комсомолке» пояснили, что автор страницы pogoda_25_region не имеет к ним никакого отношения.

Что касается предстоящей зимы, то ожидается, что она будет более мягкой, чем предыдущая.