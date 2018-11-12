Любитель арбузов отказался баллотироваться в губернаторы Приморья

Один из множества кандидатов на пост приморского губернатора, Вячеслав Гнездилов, снялся с предвыборной гонки. Он понял, что не сможет пройти муниципальный фильтр. Во всяком случае, именно это он назвал официальной причиной схода.

На выборы «единоросс» Гнездилов шел самовыдвиженцем. Приморцам он известен в основном неоднозначным проектом: в начале 2016-го Гнездилов решил реализовать в Спасске-Дальнем идею самого большого в мире арбуза. Арт-объект планировалось сделать из бывшей ветрозащитной радиолокационной станции с подходящим куполом. Арбуз получился бы размером с пятиэтажный дом… Но ничего путного из этой идеи не вышло. Реализовать эту идею у Вячеслава не получилось.

В декабре прошлого года он в числе 60 других претендентов пытался занять вакантное кресло мэра Владивостока. Но был отчислен конкурсной комиссией, так как «забыл» вложить в пакет документов анкету, сведения о доходах и копию трудовой книжки.

По правде говоря, эксперты предрекали: с губернаторскими выборами будет примерно то же самое. Прогноз подтвердился; впрочем, в этот раз Гнездилов просто признал свою политическую несостоятельность. Как рассказал политик, он просто не смог бы преодолеть муниципальный фильтр. При этому Гнездилов заявлял о своих амбициях еще перед первыми губернаторскими выборами – но тогда дело тоже кончилось ничем.

В то же время, сегодня стало известно о том, что другая кандидатка в кресло губернатора – Роза Чемерис – успешно преодолела муниципальный фильтр. Теперь она стала зарегистрированным кандидатом на пост главы края.

Как писала «Комсомолка», желающих занять место губернатора Приморья набралось более двух десятков. К концу недели - когда закончится срок регистрации - их явно станет меньше, так как далеко не все кандидаты сумеют пройти фильтры.

Справка «КП»:

Вячеслав Гнездилов является помощником депутата Владимира Новикова, входил в молодежное правительство Приморского края. Сейчас работает медицинским представителем в одной из коммерческих компаний.