«400 дворов»: жители Приморья подают заявки на участие

Жители Приморского края начали подавать первые заявки на участие в региональной программе «400 дворов». Список объектов на реконструкцию планируется утвердить к 1 декабря.

Проект «400 дворов» охватывает всю территорию края и предусматривает несколько вариантов благоустройства придомовых территорий: установку детских и спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц. Именно эти форматы обустройства приморских дворов выбраны в ходе интернет-голосования, прошедшего на сайте проекта.

Инициатор краевой программы временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко поблагодарил участников голосования и отметил, что именно жители определили её приоритеты.

- Главными приоритетами оказалась инфраструктура детства и условия для занятий спортом. Также приморцам важно, чтобы во дворе были аккуратные тротуары, безопасные лестницы, дороги без ям, - отметил Олег Кожемяко в обращении к приморцам. - Теперь нужно узнать, какая форма благоустройства необходима именно в вашем дворе. Расскажите об этом! Соберите инициативную группу и подайте заявку на реализацию одного из трёх проектов.

Глава края уверен, что энергичные и деятельные приморцы, как и прежде, проявят активную жизненную позицию и примут участие в программе.

КОНКРЕТНО

Для участия в программе в срок до 1 декабря необходимо подать заявку на сайте 400дворов.рф либо во всех отделениях МФЦ на территории Приморского края. Заявка должна быть поддержана не менее 20 жильцами вашего двора. Бланк для оформления заявки можно получить на сайте проекта. Жильцы проставляют подписи на специальной форме с согласием на обработку персональных данных. Допускается не более 1 подписи от 1 квартиры. Все подписанты должны быть гражданами Российской Федерации, имеющими постоянную или временную регистрацию на территории Приморского края, и достигшие возраста 18 лет. Если двор является общим для нескольких домов, можно создать инициативную группу из жителей всех этих домов.

Первые 400 корректно оформленных заявок, содержащие не менее 20 подписей жителей дворов за реализацию той или иной инициативы по благоустройству из ТОП-3, получат путёвку в жизнь.

Работы начнутся с мая следующего года, а гарантией исполнения властью своих обязательств станут гарантийные сертификаты, которые получат жильцы.