2018-11-14T09:23:56+03:00
Общество

Делегация «Терминала Астафьева» приняла участие в закладке Российского культурного центра в Сингапуре

Первый камень в его основание заложил президент России Владимир Путин
Олег БЕЛОВ
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Президенты России и Сингапура Владимир Путин и Халима Якоб на церемонии закладки первого камня в основание Российского культурного центра. Фото: Kremlin.ruПрезиденты России и Сингапура Владимир Путин и Халима Якоб на церемонии закладки первого камня в основание Российского культурного центра. Фото: Kremlin.ru
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Компания «Терминал Астафьева» с 2018 года реализует благотворительную программу поддержки духовной миссии Русской православной церкви в Сингапуре и на Филиппинах. Одна из целей духовной миссии - создание православных культурных центров в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Первый камень в основание такого центра заложил в Сингапуре президент РФ Владимир Путин. На церемонии закладки камня присутствовала президент Республики Сингапур Халима Якоб, члены Правительства РФ и Сингапура. Делегацию «Терминала Астафьева» представлял генеральный директор компании Руслан Кондратов.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, «возведение Российского культурного центра в Сингапуре - это импульс развития гуманитарных связей между двумя государствами». На территории культурного центра будет возведен православный храм. Сейчас приход Успения Божьей Матери находится в небольшом городском здании.

Под культурный центр выделено 33 тысяч квадратных метров земли, планируется построить помещение площадью 4,6 тысячи квадратных метров. Пятую часть отведут под духовные цели. Такие центры работают в Париже, Вашингтоне, Вифлееме, Кабуле и других городах мира.

Компания «Терминал Астафьева» оказывает благотворительную поддержку миссии в Сингапуре и на Филиппинах создание 5 православных приходов, организацией миссионерской деятельности, кормлением местного населения, организацией благотворительных православных организаций.

ОАО «Терминал Астафьева» запустило в городе Находке пилотный проект строительства закрытого комплекса по перевалке угля в партнерстве с компаниями Marubeni (Япония) и Schade (Германия). В ходе реализации проекта планируется использовать передовые технологические решения, разработанные мировыми лидерами в перевалке сыпучих грузов.

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