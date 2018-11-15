Наш партнер: Страховая компания «Колымская»

СК «Колымская» представляет новый вид страхования для любителей активного отдыха, путешествующих по России!

- 5 степеней защиты!

- помощь даже в самых непредвиденных ситуациях,

- помощь взрослым и детям,

- доступная цена от 300 рублей на одного путешественника.

Программа страхования действует, как на территории Приморского края, так и по всей России.

Все расходы связанные с экстренной мед помощью во время поездки страховая компания «Колымская» возьмет на себя!

Узнайте подробнее о программе страхования для путешествующих по России по телефону 2 450 450, 2 450-450.